Em Fátima, Francisco foca-se em "Nossa Senhora apressada", a mãe que "acolheu todos e apontou para Jesus"

Regressando à imagem de Maria, Francisco explica que a mãe de Jesus "acompanhou toda a sua vida, apressada, mas nunca foi protagonista".



"O gesto de Maria é de acolher e depois apontar para Jesus. Na sua vida, não fez outra coisa. Estou aqui presente de uma forma muito especial para que a incredulidade de tantos corações se rendam a Jesus. Está entre nós, sempre entre nós. Aqui sentimos Jesus muito mais próximo. Maria fez sempre isto e pensem bem nisto: acolheu-nos a todos e apontou para Jesus. É apressada porque é Mãe e apontou-nos para Jesus. É o que recolhemos daqui".

Por isso, o Papa pede uma reflexão aos presentes: "Jesus ama-nos ao ponto de se identificar connosco. Hoje olhamos para a imagem de Maria e pensemos todos o que nos diz como Mãe: que me estás a assinalar, que estás a dizer? Que há na minha vida que te preocupa? Que há na minha vida que te comove, que te interessa e tu assinalas?", questiona.

Para além do desvio do discurso preparado, Francisco também não leu uma oração que estava preparada, decisão que surpreendeu a vaticanista da Renascença, Aura Miguel.

"Houve um momento de grande confusão na sala de imprensa. Questionamos o porta-voz do Papa para saber porquê que o Papa abreviou de tal maneira o discurso e omitiu a oração por completo. A resposta chegou, de Matteo Bruni: 'Vale apenas o que pronunciado a não ser que ele ou a sala de imprensa digam o contrário", diz.

Aura Miguel recorda ainda que foi anunciado pelo próprio gabinete de imprensa que o Papa "iria a Fátima rezar pela paz". "Isso estava escrito no texto, mas acabou por não dizer. Ou está a ler mal, porque já é a terceira vez que improvisa e desiste de praticamente todo o texto, ou há outro motivo que esperamos esclarecer, nem que seja no avião de regresso a Roma", acrescenta.

Depois da recitação do Terço com os jovens doentes, em Fátima, o Papa regressa a Lisboa de helicóptero. Para as 18h00 está marcado um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, no Colégio de S. João de Brito. O dia encerra com uma Vigília com os Jovens, no Parque Tejo.