​Via-Sacra. Papa pede "sentinelas da esperança" numa humanidade "sedenta de paz"

Que ouçam o chamamento e sejam “sentinelas de esperança capazes de ousar novos passos na escuridão da noite, de não nos amolgar-mos no passado, de não nos deixarmos amedrontar pelo futuro”, salientou o Papa.

Jesus carrega a cruz em nome da humanidade e Francisco pede-Lhe que “tome mais uma vez sobre Si as injustiças, as violências, as discriminações, os horrores da guerra e tudo o que fere os pobres e devasta a criação”.

“Levemos-Lhe os gritos desoladores da nossa humanidade sequiosa, sedenta de paz. Olhemos com confiança para Aquele que «é a nossa paz» (Ef 2, 14). A Ele, trespassado por nós, abramos o coração. N’Ele confiemos. O sangue e a água, que correm do seu lado, desçam sobre nós, nos purifiquem e transformem; tornem-nos profetas apaixonados do Evangelho, testemunhas ousadas de esperança”, concluiu o Papa na Via-Sacra, no Parque Eduardo VII, que durante a Jornada Mundial da Juventude recebeu o nome de Colina do Encontro.

800 mil peregrinos em silêncio. "Ele chora connosco"

Num discurso marcado por momentos de interação com os fiéis, Francisco pediu desafiou os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) a seguirem o caminho de Jesus Cristo, porque "ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos outros".



Nas palavras de improviso aos peregrinos durante a Via-Sacra desta sexta-feira, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, Francisco disse que nunca estão sozinhos porque Jesus caminha ao seu lado.

Nos momentos mais baixos e sombrios, "Jesus espera com o seu amor e ternura dar-nos consolo, enxugar as nossas lágrimas".