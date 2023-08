“Se tiver de desmaiar que seja aqui”. O testemunho de uma grávida na JMJ

“Somos de Clovis, Novo México, Estados Unidos”. A resposta de Samantha é pronta, quando abordada juntamente com a dezena de jovens que a acompanharam até ao Parque Eduardo VII para o primeiro contacto com o Papa.

Sorridente, expressiva e “muito grávida”, conta à Renascença esta peregrina de 28 anos que vai ser mãe pela sexta vez “lá para dezembro” e que vive em Lisboa a primeira numa Jornada Mundial da Juventude.

“A minha família já me disse: com esta idade vou mesmo ter de fazer vida disto”, diz em tom de brincadeira.

Às 13h00, o calor que atravessa a Colina do Encontro é temperado por uma brisa que torna o sol um pouco menos inclemente. “Viemos do deserto, já estamos habituados”.

Sentados em sacos plásticos e mantas de algodão, estes cerca de 10 norte-americanos vieram preparados para uma espera de quatro horas: água, comida, sombras e, claro, as bandeiras norte-americanas.

O que traz uma mulher grávida do outro lado do mundo até um local onde se concentram meio milhão de pessoas sob um sol abrasador?

“Fé e gratidão pelo exemplo do Papa… eu tinha de estar aqui… estou ótima”, sorri Samantha, que garante que não vai esquecer “a hospitalidade e a simpatia com que fomos recebidos” em Freixianda, no concelho de Ourém, diocese de Leiria-Fátima.

Questionada se tem receio de um golpe de calor ou de, por alguma razão, sentir-se mal no meio de tanta gente, Samantha brinca. Diz que tem “total confiança” nos amigos que não a deixam dar um passo sem companhia. “Além disso, temos água fresca, comida, guarda-sóis e as nossas bandeiras protegem-nos”.