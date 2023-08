Papa quer jovens sem medo. “Repitam comigo: na Igreja há espaço para todos, todos, todos”

“Aos olhos de Deus somos filhos preciosos”, "não tenham medo"



No topo do Parque Eduardo VII, que por estes dias recebe o nome de Colina do Encontro, Francisco teve vários momentos de improviso. Numa das frases fora do guião oficial declarou que "Deus ama por surpresa, surpreende".

Nesta conversa do Papa com os jovens da JMJ e de todo o mundo, o Santo Padre fez um pedido: "Não tenham medo, tenham coragem. Digam todos: Deus ama-nos".

Francisco começou, esta quinta-feira à tarde, por dar as boas-vindas aos peregrinos no Parque Eduardo VII, que tratou por “amigos” que não estão na Jornada Mundial da Juventude “por acaso”.

“O Senhor chamou-vos, não só nestes dias, mas desde o início dos vossos dias. Sim, Ele chamou-vos pelo nome”. E são chamados porque “são amados”, porque “aos olhos de Deus somos filhos preciosos”, uma obra-prima original em criação ao longo da vida.

"Somos preciosos a seus olhos, apesar do que às vezes os nossos olhos veem, enevoados pela negatividade e ofuscados por tantas distrações", sublinhou.