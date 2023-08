JMJ. Peregrinos russos e ucranianos em igreja de Lisboa: juntos apenas em oração

Veja também:

Igreja das Mercês, Lisboa, 9h30. Muitos jovens de diferentes nacionalidades estão espalhados pelos bancos corridos. Um grupo, junto à sacristia, ensaia cânticos, conversa. Organizada no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), está prestes a começar uma sessão de duas horas de catequese e reflexão - em língua russa.

Por cima do piano, estão estendidas três bandeiras: do Cazaquistão, da Moldávia e do Quirguistão. Mas dentro da igreja estão presentes jovens de mais nacionalidades. Salvo representantes dos países bálticos, há peregrinos de todas as nações que, em tempos, integraram a União Soviética. Até ucranianos.

Uma das bandeiras em falta é a da Rússia. Uma omissão, porventura, tomada em consciência da conjuntura internacional, pelo que conta Oksana à Renascença. A jovem de 33 anos veio de Moscovo para Lisboa e tem à sua responsabilidade um grupo de 17 peregrinos russos, os únicos inscritos na JMJ.

“Esperávamos ser mais, mas [os nossos amigos] tiveram dificuldades em sair da Rússia, por isso não vieram. Ainda assim, estamos contentes por estar aqui”, diz.