Da saúde mental à solidão, Via-Sacra com o Papa foi dos jovens que querem sorrir

“Há coisas na vida que nos fazem chorar? Todos na vida choramos, mas Ele chora connosco, acompanha-nos na escuridão que trazemos dentro”, disse esta sexta-feira o Papa a 800 mil peregrinos, no Parque Eduardo VII.

Francisco falava durante a Via-Sacra, o momento em que os católicos regressam à origem da fé. É um momento que marca o calendário cristão, e um momento em que a festa da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) acalma para dar lugar à reflexão.

No encontro do Papa com jovens católicos de todo o mundo, a Via-Sacra não esqueceu os medos da juventude. Afinal, foram 20 jovens dos cinco continentes, parte do International Youth Advisory Body do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida que os sugeriram.

E foi precisamente isso que as palavras do Papa Francisco no início da Via-Sacra - e no início deste texto - referiram, dando o mote para um momento de forte introspeção na JMJ.

Cada jovem, entre os 800 mil presentes no Parque Eduardo VII, terá sentido cada estação, cada tema, de forma diferente. Depende, como perguntou Francisco, do que os faz chorar na vida. Mas os testemunhos certamente deram mais força a alguns assuntos.

A ferida que traz medo da rejeição

O testemunho que talvez tenha ecoado mais - não por ser de um jovem português - foi ouvido na sétima estação, a que representa a segunda queda de Jesus. “Quando caímos uma vez, achamos que foi acidente, que foram as circunstâncias. Quando caímos mais vezes, ficamos com medo”, dizia a meditação.

“Estava no segundo ano da faculdade quando a pandemia começou e o quotidiano, que nos parecia garantido, deu lugar a um dia a dia de medo, de dúvida e cheio de artificialidades. (…) Ao mesmo tempo, uma saída de casa gerava um sentimento de culpa perante o fantasma de poder infetar um familiar”.

João, com 23 anos, precisou de recorrer às urgências por dores de cabeça muito fortes. O diagnóstico foi que “o corpo está programado para enviar sinais para cuidarmos da nossa saúde mental”, o que o fez procurar ajuda de um psicólogo. “É difícil reconhecer a nossa fragilidade, pedir ajuda e perceber que não somos autossuficientes; temos medo de ser um fardo e de encontrar rejeição.”

“Por vezes, questionamo-nos acerca de quem somos e se vale a pena viver. Às vezes, sentimo-nos mesmo em baixo, por terra. Pior do que ter um problema é ser um problema”, continuava a meditação da Via-Sacra.