"Procurai e arriscai". Papa vê universitários como "protagonistas de uma nova coreografia"

Universidade "continua a ser um privilégio e uma responsabilidade" Na presença de milhares de jovens que aguardaram horas para ouvir as palavras do Papa, Francisco pede aos jovens para aproveitarem o "privilégio" que continua a ser frequentar o Ensino Superior.

"Seria um desperdício pensá-la apenas para perpetuar o atual sistema elitista e desigual do mundo com o ensino superior que continua a ser um privilégio de poucos. Se o conhecimento não for acolhido como uma responsabilidade, torna-se estéril. Se quem recebeu um ensino superior – que hoje, em Portugal e no mundo, continua a ser um privilégio –, não se esforça por restituir aquilo de que beneficiou, significa que não compreendeu profundamente o que lhe foi oferecido", alerta. Um título de estudo "não deve ser visto apenas como uma licença para construir o bem-estar pessoal, mas como um mandato para se dedicar a uma sociedade mais justa e inclusiva, ou seja, mais avançada". Francisco regressa às referências do seu primeiro discurso no Centro Cultural de Belém e cita novamente Sophia de Mello Breyner Andresen, desta vez numa entrevista em 2011, quando respondeu à questão "o que gostaria de ver realizado em Portugal" com "que se realizasse a justiça social, a diminuição das diferenças entre ricos e pobres". "Sonhei com um país onde todos chegavam a Mestres". A frase é do escritor Almada Negreiros em "A Invenção do Dia Claro", também citado por Francisco. "Também este idoso que vos fala sonha que a vossa geração se torne uma geração de mestres: mestres de humanidade, mestres de compaixão, mestres de novas oportunidades para o planeta e seus habitantes, mestres de esperança", diz Francisco.

Menos "polarizações", mais "visões de conjunto" Francisco reconhece uma "urgência dramática de cuidar da casa comum". Mas isso só acontecerá com "visões de conjunto". É necessário "redefinir o que chamamos de progresso e evolução". Para isso, o Papa conta com a "geração que pode vencer o desafio" por ter à disposição "instrumentos científicos e tecnológicos mais avançados, mas, por favor, não vos deixeis cair na cilada de visões parciais". "Não esqueçais que temos necessidade duma ecologia integral, de escutar o sofrimento do planeta juntamente com o dos pobres; necessidade de colocar o drama da desertificação em paralelo com o dos refugiados; o tema das migrações juntamente com o da queda da natalidade; necessidade de nos ocuparmos da dimensão material da vida no âmbito duma dimensão espiritual. Não queremos polarizações, mas visões de conjunto", alerta. Francisco termina o discurso a expressar a sua felicidade por "por ver-vos uma comunidade educativa viva, aberta à realidade, com o Evangelho que não se limita a servir de ornamento, mas anima as partes e o todo". "Uma tradição medieval conta que quando os peregrinos se cruzavam no Caminho de Santiago, um saudava o outro exclamando 'Ultreia' ao que este respondia 'et Suseia'. Trata-se de expressões de encorajamento para prosseguir a busca e o risco da caminhada, dizendo a si mesmo: 'Vai mais longe e mais alto!' 'Coragem, força, anda para diante!' Isto é o que vos desejo também eu, de todo o coração", termina, com um sorriso. Após o discurso, o Papa Francisco foi aplaudido de pé pelas cerca de sete mil pessoas que estavam presentes.