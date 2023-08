Discurso na íntegra do Papa na Cerimónia de Acolhimento da JMJ

Pensemos um pouco sobre isto no nosso coração. Somos chamados como somos, com os nossos problemas, com as limitações que temos, com a nossa alegria transbordante, com esta vontade de sermos melhores e de triunfar. Somos chamados como somos. Pensem nisto. Jesus chama-me como sou, não como querem que seja. Somos a comunidade dos irmãos e irmãs de Jesus, filhos e filhas do mesmo Pai.

Amigos, quero ser claro convosco, que sois alérgicos às falsidades e a palavras vazias: na Igreja há espaço para todos. Para todos! Na Igreja ninguém está a mais, há espaço para todos, assim como todos. E Jesus disse isso claramente quando chamou os discípulos para o banquete de um senhor que o tinha preparado e disse tragam todos: jovens e velhos, doentes e sãos, justos e pecadores. Todos, todos, todos. Na Igreja há lugar para todos. “Padre eu sou um desgraçado ou uma desgraçada. Há lugar para mim?” Há lugar para todos, juntos, cada um na sua língua. Cada um na sua língua repitam comigo: todos, todos, todos. Esta é a Igreja, a Mãe de todos.

O Senhor não aponta o dedo, mas abre os braços, abraça-nos a todos: assim no-Lo mostra Jesus na cruz. Não fecha a porta, mas convida a entrar; não mantém à distância, mas acolhe. Nestes dias transmitamos a sua mensagem de amor. Deus ama-nos, Deus chama-nos. Que lindo é isto.

Esta tarde fizeram-me muitas perguntas. Nunca se cansem de perguntar. E perguntar, é bom; aliás muitas vezes é melhor que dar respostas, pois quem pergunta permanece «inquieto» e a inquietude é o melhor remédio contra a habituação, aquela normalidade rasteira que anestesia a alma.

Cada um de nós tem um “interrogador” dentro... todos temos questões interiores, quando rezamos diante de Deus colocamos perguntas que vão sendo respondidas ao longo da vida. Só temos de saber esperar.

Deus ama por surpresa. Não está programado. O amor de Deus é surpresa. Sempre surpreende, sempre nos mantém alertas e surpreende.

Queridos amigos e amigas. Deus ama-nos como somos. Não como querem que sejamos ou a sociedade quer. Ama-nos com os nossos defeitos, com as limitações que temos e a vontade que temos de seguir em frente na vida. Deus nos chama a si. Confiem, por que Deus é Pai que nos quer e ama. Isto não é muito fácil e para isso temos uma grande ajuda: a Mãe do Senhor, que é a nossa Mãe também.

Era isto que vos queria dizer. Não tenham medo, tenham coragem, vão em frente, sabendo que estamos amparados pelo amor de Deus. Deus nos ama. Digam todos: Deus nos ama. Obrigado!