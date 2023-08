Papa quer Igreja a "acolher e escutar as vítimas" e alerta para "clericalismo que arruína"

O Papa quer uma Igreja a "acolher e escutar as vítimas" e alerta para "clericalismo que nos arruína". Num encontro com membros do clero no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, Francisco saiu do guião original e pediu uma Igreja "aberta a todos, justos e pecadores".

Num país que sugere a Francisco "o ambiente da vocação dos primeiros discípulos, que Jesus chamou nas margens do Mar da Galileia", em cuja beleza "mergulhou" esta terça-feira para uma visita que durará até domingo, o Papa aproveitou a oração das Vésperas, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, para destacar que "este não é o momento de parar e desistir".



Foi uma mensagem de coragem aquela que, nesta Jornada Mundial da Juventude (JMJ), Francisco deixou aos que ativamente constroem a Igreja portuguesa, no meio de grandes desafios e instabilidade, incluindo escândalos como o abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis.

"Às vezes podemos sentir um cansaço semelhante [ao de Simão e os pescadores] no nosso caminho eclesial, quando nada mais temos nas mãos além das redes vazias, [...] acentuado pela desilusão e a aversão que alguns nutrem face à Igreja, devido às vezes ao nosso mau testemunho e aos escândalos que desfiguraram o seu rosto, e que nos chamam a uma humilde e constante purificação, partindo do grito de sofrimento das vítimas que sempre se devem acolher e escutar."

Como Cristo fez com Simão quando o viu descer do barco e enrolar as redes de pesca em nota de desistência, também Francisco pede aos responsáveis católicos que se lembrem que este "não é o momento de atracar o barco à margem nem de olhar para trás", "só porque nos mete medo".