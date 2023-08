Da guerra até à JMJ. Apesar da festa, peregrinos ucranianos sofrem com "dor permanente"

Dois grupos de 50 peregrinos ucranianos – uns de Kiev, outros de uma cidade fronteiriça da Polónia - chegaram a Lisboa, na terça-feira à tarde, após quase uma semana de viagem de autocarro. Vieram, claro, para estar na presença do Papa Francisco. Na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) esperam ouvir uma mensagem sobre a guerra na Ucrânia.

Com olheiras profundas, mas também entusiasmados, os jovens mal tiveram tempo de desfazer as malas e tomar um banho, antes de se porem a caminho do Parque Eduardo VII, para a missa inaugural da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).



Eram 14h30, quando pisaram a capital. Menos de uma hora depois, já cirandavam pelas ruas.

A viagem foi “desconfortável”, conta Anna Shaban, líder do grupo que partiu de Kiev, à Renascença. “Viajar durante a noite, conseguir dormir, foi especialmente difícil.”

Durante a jornada, os peregrinos fizeram uma pequena pausa para descansar no Lago de Garda, nos arredores de Milão, Itália, e aproveitaram para visitar o santuário de Nossa Senhora de Lourdes, França. O resto foram quilómetros sobre rodas.

Feliz por estar em Portugal para a JMJ, Anna, de 17 anos, é responsável por um grupo de 47 peregrinos, dos quais apenas quatro homens, três menores e um adulto.

“Sei de muitos jovens, especialmente rapazes, que estão na Ucrânia e queriam estar também nesta festa. Mas agora, por causa da guerra, não é possível. Estamos aqui para representar essas pessoas”, lembra.

Sair de Kiev – com o país em guerra – foi uma experiência “muito emocional”, confessa ainda. Deixar pais, família e amigos, mesmo que por duas semanas, foi “duro”.

Mais que turismo, a vinda até Lisboa para os peregrinos ucranianos é uma missão.