O melhor de Portugal nas duas sacristias do Papa

No Parque Eduardo VII o chão é alcatifado e a opção foi para objetos mais antigos, relacionados com a nossa história e identidade. Muitas das peças vieram do Museu da Cidade de Lisboa, como a mesa bufete em pau santo do século XVIII, várias cadeiras de braços antigas e um registo em azulejos do século XVII com o milagre de Santo António aos peixes.

Destaque também a uma Imagem de Santo António com o Menino, cedida pela Igreja de Santo António em Lisboa e, sobretudo, para o famoso Relicário de São Roque, com o ícone de Nossa Senhora do Pópulo, ligado à origem da presença dos jesuítas em Portugal, no século XVI.

Siza Vieira e Lourdes de Castro na sacristia do Parque Tejo

A decoração da sacristia que o Papa vai usar no fim de semana à beira Tejo é muito diferente.

O pavimento do contentor é revestido a cortiça e a decoração inclui peças contemporâneas, como um crucifixo em madeira de bétula, de Siza Vieira e uma peça de parede em fiança esmaltada, com uma imagem de mulher em perfil olhando para cima (intitulada “sombra de convite”), de Lourdes de Castro.

Além de outras peças de mobiliário, escolhidas em colaboração com o Museu do Design e da Moda (MUDE), há também duas Imagens marianas de expressão popular, bem coloridas, ambas de Estremoz: Nossa Senhora da Conceição e Maria Devastadora dos Nós.

Na parede desta sacristia foi colocado um belíssimo painel bordado de Castelo Branco, em tons claros, intitulado “Árvore da Vida”.