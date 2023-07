Peregrinos chegam para a JMJ e ainda vão passear fora de Lisboa. Só falta saber da bagagem

Um aeroporto pintado de JMJ

No final da manhã, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a onda de peregrinos que chegavam a Portugal era ainda mais visível que na Gare do Oriente.

Maria, uma voluntária do balcão de apoio, disse à Renascença que o número de pedidos de ajuda esta manhã foi notoriamente superior ao de sábado.

“Ainda não parámos. Sempre a dar informações. Há muito mais movimento hoje que ontem. No sábado, não tivemos quase perguntas nenhumas”, contou.

A voluntária nem tinha conhecimento da greve dos trabalhadores da Portway, que principiou este domingo, até ser questionada pela Renascença.

Vindo do México e com uma escala em Barcelona no meio, Jesus Xavier chegou a Lisboa e não sentiu qualquer constrangimento provocado pela greve dos trabalhadores da Portway.

"Não tivemos problema nenhum no aeroporto. Está a funcionar. Muito bom serviço. Não vimos nada diferente ou anormal”, disse.

Mais para o final do dia, em todo o caso, a narrativa poderá ser diferente.

Em declarações à Renascença, um representante sindical do SITAVA - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos - antecipou atrasos de horas na recolha de bagagem e eventualmente até o cancelamento de algum voo.

“Em condições normais, julho e agosto são os meses com maior tráfego nos aeroportos, portanto se não fossem os peregrinos eram outros passageiros a ocupar os lugares nos aviões”, explicou. “Sendo que os aviões normalmente têm uma taxa de ocupação a rondar os 100% nesta altura, sendo peregrinos ou não, todos os passageiros poderão ser afetados pelos serviços não estarem a funcionar a 100%."

“Estamos a falar de atrasos na chegada, na recolha de bagagem, que eventualmente possa não ser descarregada. E no período da tarde pode haver atrasos, que no final do dia possa levar a cancelamentos”, disse à Renascença.