JMJ. Dias nas Dioceses são um “tónico” para a Igreja, diz D. José Ornelas

Para que isso aconteça, a Jornada Mundial da Juventude pode dar uma ajuda.

“Hoje, neste parque, não há cidadãos e estrangeiros: aqui todos somos irmãos e irmãs, para além da nacionalidade, cultura ou língua. A JMJ é um Pentecostes de mundo novo”.

Considerando que o encontro mundial de jovens com o Papa “é também expressão da nossa vontade e do nosso compromisso de rejeitar todas as formas de racismo, de exclusão, de exploração, abuso”, D. José Ornelas foi mais longe ao afirmar que “a JMJ é experiência de ser, em Jesus, uma mesma família, um laboratório do futuro, sonho de mundo novo, mais capaz de cuidar do planeta, mais fraterno, mais solidário, mais em paz”.

"Deus fala, mesmo sem telemóvel"

Para o bispo, “a primeira e a mais importante atitude para viver estas jornadas” é “escutar a voz de Deus”, que “fala ao nosso coração (mesmo sem telemóvel)”.

“Esta JMJ é um tempo privilegiado para escutar a voz de Deus. Na festa, no canto, na dança, nos novos conhecimentos e amizades, mas sobretudo no silêncio do coração”, acrescentou o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Os jovens que encheram o jardim da Almuinha Grande vieram de vários países dos quatro continentes.

A missa foi presidida por D. José Ornelas, acompanhado de 30 bispos e 300 sacerdotes de várias nacionalidades.