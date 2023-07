Há 28 anos, nas Filipinas, Menchi foi peregrina. Em Lisboa, é voluntária

No calendário, a Jornada Mundial da Juventude ainda não começou. Mas para mais de dois milhares de voluntários que, este sábado, estiveram no Parque Eduardo VII, em sessões de orientação, a realidade é diferente.

Os últimos preparos e ensaios estão a ser feitos, as ruas paralelas àquele que será o segundo palco mais importante da JMJ já começaram a ser desimpedidas.

Muitos dos voluntários são portugueses – mas também há muitos estrangeiros.

José António é um deles. O jovem veio de Madrid para aquela que será a sua primeira experiência numa JMJ.

“A verdade é que me inscrevi quando só faltava uma semana para vir como voluntário. Quando vi, nem pensei. Assim que vi que era em Lisboa, fui a correr inscrever-me”, conta à Renascença.

Por sua vez, Menchi, 52 anos, veio de Manila, Filipinas, com o propósito de repetir uma experiência que teve há 28 anos.

Em 1995, Menchi participou na JMJ em Manila, então presidida pelo Papa João Paulo II. Agora, em Lisboa, “estou de volta como voluntária”, conta à Renascença.

A filipina recorda uma experiência “muito positiva, muito boa”.

Porquê repetir agora? Entre risos, conta: “Porque as minhas crianças já são adultas e estou livre. Há 28 anos, tivemos uma experiência muito boa. Quero servir. E ter a experiência como peregrina."

Os voluntários reunidos esta tarde no Parque Eduardo VII irão trabalhar na segurança do recinto.

Serão uma “uma espécie de ‘stewards’ e vão prestar apoio aos peregrinos” em aspetos como “levar as pessoas aos locais ou garantir que os corredores de segurança estejam livres para que cheguem as equipas do INEM”, explicou à agência Lusa o coordenador da equipa de segurança e proteção civil da JMJ, tenente-coronel Jorge Barradas.



Os voluntários, de mais de uma centena de nacionalidades, tiveram, na última semana, “formações diversificadas, desde motivação, operar com rádios, questões de controlo de multidões, para perceber como é que as multidões se movimentam quando está muita gente, quando está pouca gente”, contou.