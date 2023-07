O entusiasmo de estar com outros e o olhar do Papa. O que leva os jovens à JMJ?

A semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é, para centenas de milhares de jovens, o culminar de uma preparação de meses – pelo menos. Alexandra Dias faz parte desse número.

A jovem barcelense, de 21 anos, começou a ter formações sobre a JMJ de Lisboa em novembro de 2022, em conjunto com a comunidade de Santo António, onde tem feito todo o seu percurso de fé.

“Depois da catequese, acabamos por ter várias opções de continuação de caminho” na comunidade ligada aos Franciscanos Capuchinhos, conta Alexandra. “Eu quis entrar num dos grupos de jovens, o que na verdade não se proporcionou logo naquele ano, e então acabei por ir para catequista durante um ano”. Em setembro de 2018, entrou mesmo no Grupo Adonai, que junta jovens na Igreja de Santo António desde o final de 1976.

Poucos meses depois, no início de 2019, a realização da JMJ em Portugal era oficialmente anunciada. “Eu acho que nem soube processar muito bem a informação,” relembra a jovem. Foram as preparações no seio do grupo, “uns tempos mais tarde” que fizeram a ficha cair, com Alexandra a aperceber-se da dimensão do evento – em vários sentidos.

Considerando que a noção de “jovem cristão” é “um bocadinho tabu”, a estudante de Psicologia diz que o evento é “muito importante”, e não há “assuntos que não se pode falar e que são proibidos, porque ser jovem no mundo de hoje e ser jovem cristão no mundo de hoje não podem ser coisas assim tão distintas”.

Um caminho que começa na Jornada anterior

A preparação espiritual para a semana da Jornada foi feita de formações. Conversas, no fundo. Falaram do tema da Jornada - “Maria levantou-se e partiu apressadamente” - e da sua razão de ser, “do que é ser jovem cristão no mundo de hoje”. Pelo caminho, “algumas formações acabaram por fugir ao tema da Jornada”, mas isso é natural - “quais são as que não fogem”, ressalta a jovem.