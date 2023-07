Subida ao Pico. Experiência “incrível e inesquecível” rumo à JMJ

“Não foi o calvário, como andavam a dizer, mas é um verdadeiro Tabor, um momento de encontro”

Para o padre Filipe Diniz, diretor nacional da Pastoral Juvenil, “a subida e a descida do Pico foi um grande desafio”.

“Gostei imenso de a fazer, paisagisticamente é fantástica”, descreve, admitindo que “os últimos momentos da descida são um bocadinho mais desafiantes”, tendo em conta “também o cansaço das pernas. Mas ajuda-nos muito a compreender a mochila, o que nós levamos da nossa vida. E isto é mais, não um peso, mas algo que caracteriza a mochila da minha vida, mais um acontecimento”.

“E neste momento em que estamos a viver a Jornada Mundial da Juventude, só faz sentido, porque aqui no meu coração vem toda a organização, as dioceses de Portugal, os peregrinos que estão a chegar. Enfim, acho que o peso, se assim podemos dizer, foi o peso desta tranquilidade, tudo aquilo que vai preparando, mas também da responsabilidade que se está a viver… Por isso, eu confio [a Deus] todas as dioceses do país, que neste momento estão a sentir outros pesos de responsabilidade no compromisso de acolhimento dos jovens”, acrescenta.

E quanto ao cansaço físico, ele será atenuado “com uma noite bem descansada”.

“O desafio da vida, é saber vivê-la, saber aguentar, mas também saber dar graças. E isto foi um momento de dar graças”.

Questionado sobre se o Calvário se transformou num novo Tabor para os jovens açorianos, o diretor nacional da Pastoral Juvenil acha que sim, reiterando que a experiência “não foi o calvário, como andavam a dizer, mas é um verdadeiro Tabor, um verdadeiro momento de encontro”.

“É um fazer a tenda, descansar na tenda e haver espaço para Ele”, explica, assinalando que “houve espaço para Deus”.

“Recordo-me do pôr-do-sol, foi um momento esplêndido. Percebermos o quanto nós devemos enaltecer o dia que temos”, referindo-se ao momento da vigília que “foi o momento do silêncio, o momento em que nós, quando terminamos, mandamos apagar todas as lanternas e ficamos a contemplar as estrelas e a rezarmos a nossa Senhora”.

Sentiu-se mais perto do céu?

“Sim, verdadeiramente, nós sentimo-nos mais próximos do céu”, diz, acrescentando que “o céu está em nós, o céu é cada um de nós”, e esta experiência da subida à montanha “foi um momento muito significativo, sentimos o aconchego e o colo da Mãe”.