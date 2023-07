Bispo de Angra desafia jovens a procurarem a felicidade “fazendo feliz o outro”

Na homilia da eucaristia, o bispo de Angra disse aos jovens que “subir à montanha é sempre uma aventura, com riscos, com festas, como a vida, e também com esta complementaridade de que todos podemos ser uns para os outros”.

“Apetece dizer, aqui em cima, que bela esta família humana do mundo inteiro”, declarou, referindo-se também aos participantes presentes na iniciativa de vários continentes e ao Pacto da Montanha, em defesa da Casa Comum.

“Queremos construir onde estivermos esta única humanidade. Foi por isso que Cristo deu a vida. E esta proclamação das bem-aventuranças, oxalá pudesse ser a veste que levamos daqui deste dia. Jovens bem-aventurados, isto é, felizes, segundo o pensamento de Jesus Cristo”.

D. Armando Esteves Domingues acredita que “quem subiu ao monte vai daqui mais forte para tudo aquilo que às vezes são aparentes sinais de felicidade e que desiludem”.