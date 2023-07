Jovens dos Açores vão "tocar o céu" no Pico antes de partirem para a JMJ

Acredita que o bispo de Angra não terá grandes dificuldades na subida, mas já não tem tantas certezas em relação a alguns dos participantes.

“Em princípio o senhor bispo consegue, mas tenho algumas dúvidas em relação a outras pessoas que estão cá para fazer essa atividade, porque talvez não têm bem noção da dimensão e da dificuldade da montanha, tendo em conta que a pernoita é mais difícil porque tem mais peso, mais logística. Pode ser um fator determinante para a pessoa não conseguir terminar a atividade”, diz.

O segundo grupo, com 87 pessoas, - no qual segue a Renascença - parte pelas 0h00, depois de uma eucaristia às 22h00 na igreja da Madalena. Quando os dois grupos estiverem reunidos no cimo da Montanha do Pico será celebrada uma eucaristia de envio dos jovens dos Açores à Jornada Mundial da Juventude.

No final, os jovens vão assinar um compromisso, uma espécie de pacto, com a defesa da Casa Comum, que inclui além de questões ambientais o cuidado do irmão.