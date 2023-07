Como nasceu a JMJ? Um legado de João Paulo II aos jovens e à Igreja

A ideia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) nasceu com o Papa João Paulo II. Ainda sacerdote e mesmo depois de ser bispo, organizava com os mais novos saídas para as montanhas com passeios e campos de férias, dando aos jovens a oportunidade de partilharem com Wojtyla as suas dúvidas, inquietações, esperanças e desejos do coração. Esta opção preferencial nunca abandonou o seu percurso de pastor e, depois de eleito Papa, reforçou esta preferência de forma inovadora.

Nas suas viagens apostólicas pelo mundo passou a incluir encontros com jovens e, a 14 de maio de 1982, durante a visita apostólica a Portugal, celebrou missa no Parque Eduardo VII para uma jovem e colorida multidão, a perder de vista. Nessa homilia declarou:

“Deus deu-me a graça de amar muito os jovens. Por isso, gostaria de falar-vos como um amigo fala ao seu amigo, com cada um individualmente, olhos nos olhos, de coração a coração.”

Meses depois, esta atenção redobrada aos adolescentes e jovens viria a assumir novos contornos que perduram até hoje.

A 23 de março de 1983, o Papa inaugura o Ano Santo da Redenção (que assinala os 1950 anos da Paixão de Jesus) e convoca os jovens de vários continentes para um encontro, em Roma, no Domingo de Ramos de 1984. Os organizadores esperam 60 mil participantes, mas o jubileu da juventude atinge os 250 mil.

A multidão juvenil, de boné branco na cabeça, ocupa toda a Praça de São Pedro e ruas adjacentes. “Quem disse que a Juventude já perdeu o sentido dos valores e já não se pode contar com ela?”, questionou João Paulo II, considerando a experiência “gloriosa e consoladora” daqueles dias pelo exemplo que os jovens deram “de fraternidade e coragem, em aberta profissão de fé”.

Oito dias depois, na missa de encerramento do jubileu, João Paulo II confia-lhes a Cruz do Ano Santo da Redenção, dizendo: “A «Cruz de Cristo!», levai-a pelo mundo, como sinal do amor do Senhor Jesus pela humanidade, e anunciai a todos que só em Cristo, morto e ressuscitado, há salvação e redenção.”

A Cruz ainda hoje percorre o mundo, até chegar às cidades onde se realiza a JMJ.

No ano seguinte, a ONU proclama 1985 o “Ano Internacional da Juventude” e o Papa associa-se às celebrações. Convoca de novo os jovens para mais um encontro no Domingo de Ramos, em Roma. A resposta é surpreendente: 500 mil invadem a capital italiana e, antes do encontro com o Santo Padre, espalham-se pelas igrejas da cidade, em vários momentos de oração e catequese.

“Foi uma experiência maravilhosa e inesquecível”, comenta o próprio João Paulo II que decide então passar a celebrar, cada dois ou três anos, num país e continente diferentes, a Jornada Mundial da Juventude.