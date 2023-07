JMJ. Risco de atentado ao Papa está previsto no plano global de segurança

As forças estrangeiras vão estar no terreno?

Sim. Vão estar aqui para policiamento de proximidade. São algumas forças de contato, de facilitação de contato. Todos os dados permitem-nos fazer uma segurança seletiva cirúrgica, aplicando a máxima capacidade quando houver o máximo risco.

No sistema de segurança interna vamos montar um centro de coordenação e controlo estratégico onde será montada a sala de situação das salas de situação, onde estarão todas as entidades com competência na matéria na área da segurança interna, que nos permitirá acompanhar em tempo real e visionamento real, os grandes eventos, sobretudo, na questão do fluxo de massas. Esse centro vai ser muito importante porque vai ligar aos centros operacionais da PSP e da GNR, particularmente, mas também da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Diria que todas as capacidades e planeamento estão no terreno e é por isso que consigo dormir à noite. Isto é um puzzle que, em vez de ter 200 peças tem mil e tal peças e, portanto, temos que as juntar, o que significa que trouxemos mais peças ao próprio tabuleiro.

Já é sabido que esta jornada vai obrigar à definição de quatro zonas de exclusão aérea nas regiões de Lisboa e Fátima. Que zonas são essas?

O primeiro ponto de ordem geral é que as zonas de exclusão aérea não vão prejudicar os voos comerciais. Não faria sentido, com Portugal a bater recordes de turismo. Os espaços de interdição aérea são cirúrgicos e operacionais. Têm várias altitudes, têm várias latitudes e vários meios aéreos que são acionados em certas circunstâncias. Naturalmente que há um sistema de segurança interna da Autoridade Aeronáutica Nacional que já emitiu as suas instruções para os operadores. O mesmo se diga que também será feita uma zona de interdição marítima pela Autoridade Marítima Nacional e Polícia Marítima. Significa que não haverá autorizações de pequenas embarcações que circulem.

E os grandes os cruzeiros, por exemplo?

Também terão circulação condicionada. A polícia marítima trata de garantir. É o mesmo princípio da aviação comercial: não impedir nenhum fluxo comercial.

Em relação ao controlo de documentação seletivo que foi anunciado é exatamente o quê?

Foi proposta uma reposição do controlo de fronteiras, não há fecho de fronteiras. Há uma reposição de controlo e essa reposição de controlos documentais será feita na terra, no mar e aeroportuária e será feita de forma aleatória, direcionada, não sistemática e em função de critérios de avaliação de risco.

E quer dizer quais?

Não. Naturalmente, que ao repor as fronteiras, estamos a derrogar o espaço Schengen, mas esse controlo não será impeditivo do fluxo, mas será direcionado, daí a importância do sistema Schengen. Que não é só as pessoas que têm visto ou não têm visto. O sistema Schengen inclui vários indicadores, daí a importância da Europol da Interpol. E daí a importância da cooperação antiterrorista. Daí a importância de toda a articulação que temos com as companhias aéreas, com o Gabinete de Informações de Passageiros que também está no sistema de segurança interna.

E isso está previsto para pessoas que tenham cadastro ou que estejam ligadas a organizações terroristas? Tudo isso está previsto neste controlo de fronteiras?

Tudo isso está previsto, sim. Nós temos um sistema de segurança interna, temos várias organizações, temos vários pontos únicos de contato para a cooperação policial Internacional e temos também a unidade de coordenação antiterrorismo que funciona numa base permanente e essa unidade é composta pelo SIS, pelo SIED e pela Polícia Judiciária, que tem competências muito importantes, próprias na área do combate ao terrorismo.

E há algumas nacionalidades que causem mais preocupação?

Naturalmente que há algumas regiões do Globo que são vistas com um particular atenção tendo presente as áreas de de conflito e, sobretudo, nas áreas em que se verificou maior fenómeno terrorista de maior expansão terrorista. Isto é definido e tem um enquadramento próprio no espaço Schengen, tem um enquadramento próprio no espaço da União Europeia e até da NATO. Temos também o enquadramento que vem da cooperação bilateral da Polícia Judiciária, do Sistema de Informações de Segurança, da PSP. Nós vamos ter o máximo de informação e estamos a fazer o 'screening'. Não é de hoje, estamos a fazer já há muito tempo.

Um cidadão proveniente do Paquistão é certo que vai ser mais escrutinado na fronteira do que um cidadão de outro país?

O país que mencionou, o Paquistão é um país que nos merece toda a atenção e carinho. Há os países Schengen e os países não Schengen. Os países que não fazem parte de Schengen, carecem todos eles de visto e, portanto, entre a inscrição e terminar as quatro fases de inscrição em que é preciso pagar as várias fases, mostrar documentos, documentos verdadeiros, etc, é preciso depois avançar para a fase do visto. E também os vistos têm um sistema de verificação do sistema Schengen. Basta um Estado-membro Schengen ter uma objeção, que não é concedido.

E já foram despistadas algumas pessoas?

Sim, com certeza. Fazemos também verificação de segurança aos voluntários, incluindo os portugueses que vão estar próximos do Santo Padre. Há o chamado "vetting", são verificados.

E esse "vetting" já foi feito a quantas pessoas?

Bastantes. Não posso estar a dar números, é de matéria operacional.

O que é que despistaram nessas inscrições?

Há muitas inscrições que não chegaram ao fim. Apareceram muitas inscrições feitas por grupos que depois acabaram por não se concretizar quando se chegam às várias fases e quando se chegou à fase do visto, por exemplo, há balões que se foram esvaziando.

Na própria resolução do Conselho de Ministros que repõe os controlos documentais há informações que serão dadas, que é muito importante, sobre os passageiros. Nós temos também no sistema de segurança interna vários mecanismos de cooperação policial, incluindoo a CCPA. É uma coisa que as pessoas não sabem que existe que é os Centros de Cooperação Policial e aduaneira entre Portugal e Espanha. É o nosso mecanismo de cooperação transfronteiriça. Quero aproveitar esta oportunidade para dizer que não vai haver interrupção da cooperação transfronteiriça. Nós sabemos que há muitos portugueses e espanhóis que circulam naquilo que antigamente se chamava a raia e não vai ser vedada essa circulação, não é o sistema Covid.

Os controlos serão feitos de forma direcionada. Se vem um autocarro em que nós temos uma referência de que pode haver um elemento que esteja nesse autocarro em que o serviço A ou B dos nossos parceiros não está confortável, nós vamos parar o autocarro. É o máximo de segurança com o mínimo de transtorno possível. É um equilíbrio que às vezes não é fácil, mas a nossa preocupação número um foi ter o máximo de dados fiáveis, o máximo de cooperação prévia para fazer um planeamento que estará o mais próximo daquilo que será provavelmente a realidade. As pessoas perguntam se não foi muito atrasado. Não, nós fechámos o plano quando tínhamos que fechar o plano. Porque tivemos todas essas entidades para fazer os planos setoriais, tiveram que basear-se em dados mais fiáveis.