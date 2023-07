Do pré-anúncio aos palcos e mobilidade. Como se organizou a JMJ de Lisboa?

Responsabilidades partilhadas... Mas quem fica com o quê?

Ao mesmo tempo, as negociações sobre que entidades ficavam responsáveis por que partes do evento – e, mais importante, quem pagaria o quê - começou a entrar nas notícias. O principal diferendo era entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Governo.

No fim de contas, o Governo acabou a assumir a maioria das despesas da operação e logística, e inscreveu, no Orçamento de Estado, um artigo para que todos os contratos relacionados com a JMJ pudessem ser realizados por ajuste direto e sem o visto prévio do Tribunal de Contas.

Uma polémica do tamanho de dois palcos

Foi já no final de janeiro de 2023, quase quatro anos depois do anúncio, que a JMJ foi definitivamente atirada para o centro do debate no país. A revelação de que o altar para os eventos no Parque Tejo custaria um total superior a 5 milhões de euros ao Estado, num contexto de dificuldades financeiras causadas pela inflação, causou polémica.

Entre explicações, Carlos Moedas atribuiu o custo às exigências “da Igreja e da Santa Sé”. Dias depois, José Sá Fernandes, coordenador do grupo de projeto de preparação da JMJ, revelou que existia uma opção que custava menos dois milhões de euros.

A revelação de imagens do altar-palco projetado para o Parque Eduardo VII, com um custo de dois milhões de euros, veio tornar o ambiente mais tenso. Depois do presidente do município lisboeta questionar, irritado, se “os portugueses querem ou não o Papa em Lisboa?” e de Marcelo Rebelo de Sousa intervir a pedir soluções para baixar o custo, foi isso mesmo que aconteceu, com reduções de 30% e 77% nos valores em causa.