​Não posso ir à JMJ. Como consigo acompanhar a visita do Papa?

Em julho todos os caminhos poderão dar a Lisboa, mas também será certo que muitos não conseguirão deslocar-se à capital de Portugal. Para quem quiser acompanhar à distância a Jornada Mundial da Juventude e a visita do Papa pode recorrer à Renascença.



A Jornada Mundial da Juventude começa a 1 de agosto com a missa de abertura, no Parque Eduardo VII, que será presidida pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. Esse será também o pontapé de saída para o início do acompanhamento que a Renascença vai fazer ao pormenor, quer na antena, quer através do site e em várias plataformas, entre as quais Facebook e Youtube.

Em antena e no digital, será possível acompanhar a par e passo todos os momentos mais importantes da JMJ e da visita do Papa.

A Renascença vai transmitir em direto, por exemplo, o momento em que o Papa aterrar em Lisboa, os encontros que manterá com as principais autoridades portuguesas, civis e eclesiásticas, os encontros com os jovens, a ida a Fátima e a missa final da JMJ, entre outros.

Ao dia de hoje, a Renascença já tem disponível um mini-site dedicado em exclusivo à JMJ.

A JMJ decorre ente 1 e 6 de agosto e são esperados um milhão de participantes. Os últimos números divulgados pela organização apontam para 330 mil inscrições completas e cerca de 700 mil na primeira fase de inscrição. Estão inscritos jovens de todos os países do mundo, exceto as Maldivas (até ao momento).

A Renascença sabe ainda que entre os participantes estão inscritos 1.500 peregrinos com deficiência ou mobilidade reduzida.

A par da visita do Papa, a JMJ prevê também a realização do Festival da Juventude e estará também em funcionamento a “Cidade da Alegria”, um espaço em Belém dedicado ao encontro dos jovens com Cristo, e os encontros Rise Up, momentos de reflexão em igrejas e noutros espaços da cidade, divididos por temas e idiomas.

Levando em conta todas as atividades, a JMJ vai acontecer em vários pontos da cidade de Lisboa - no Parque Tejo, no Parque Eduardo VII, em Belém - , mas também em Cascais, Loures, Algés e em Fátima.