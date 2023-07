Marcelo pede jovens solidários com as periferias. “O que estamos a fazer aqui se não pensarmos nos outros?”

Veja também:

“Para Portugal é uma honra e um privilégio acolher a Jornada” Mundial da Juventude e um “enorme júbilo” receber no país jovens “de todos os continentes”, afirma o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem vídeo que gravou, em exclusivo, para a Renascença, direcionada aos peregrinos da JMJ Lisboa.

Lembrando que, ao longo de quase “nove séculos de história”, Portugal “tem tentado sempre ser uma plataforma permanente de culturas e de religiões, numa perspetiva que hoje é, para tantas e tantos, de ecumenismo universal”, Marcelo Rebelo de Sousa espera que a iniciativa ajude os jovens a fazerem-se “ao caminho”, como desafia o Papa Francisco com o próprio lema escolhido para a Jornada Mundial da Juventude: "Maria levantou-se e partiu apressadamente".

A JMJ, diz o Presidente da República, é aberta a “jovens crentes e não crentes, com as mais diversas posições na vida e com os percursos mais diferenciados”, e é um encontro “de cultura, de civilização, de solidariedade universal”. Deixa, por isso, um apelo à mobilização e à solidariedade de todos.

“Com a vossa alegria, com vosso entusiasmo, com as vossas capacidades, com a vossa, sobretudo, capacidade de ter esperança, com a vossa vontade de mudar o mundo: partam, ou continuem o vosso caminho, acelerando ao encontro dos outros. Dos outros de carne e osso, daqueles a quem uma palavra ou uma ação, pode significar uma mudança de vida. As tais ‘periferias’ de que fala o Papa Francisco.”