Padres tiktokers têm milhões de visualizações e vão estar na JMJ

Foi no torneio de futsal Clericus Cup que alguns espetadores mais jovens da plateia apontaram para o padre Paulo Vicente dizendo: “olha o padre tiktoker”.

Com quase 15 mil seguidores no TikTok, é precisamente nos jovens que está o foco deste sacerdote da diocese de Viseu. “Estamos em todas as redes sociais para estarmos ao pé dos jovens, no meio digital”, começa por afirmar, referindo-se aos colegas que como ele optam por comunicar nas redes sociais.

Em conjunto, ou sozinho, o padre Paulo Vicente, de 31 anos, vai tirando o máximo proveito do telemóvel e das redes sociais.

“Chegar aos paroquianos e não só, sobretudo aos mais jovens, e como os jovens estão muito presentes nas redes sociais, é importante que os padres também estejam. Temos esse feedback positivo, na catequese e com os amigos, conseguimos transmitir mensagens cristãs para as redes sociais”, justifica o responsável pelas paróquias de Arcozelo das Maias, Ribeiradio e Sejães.