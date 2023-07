​Menos de um mês para a JMJ. É preciso pagar bilhete para ver o Papa?

A cerca de três semanas do arranque da Jornada Mundial da Juventude, muitas pessoas, inscritos ou não no evento, fazem planos para, de alguma forma, participarem no evento.



Muitos querem saber onde é que o Papa vai estar e como podem estar o mais próximo de Francisco.

A organização garante que “toda a gente pode ir ver o Papa” e que não há qualquer espécie de pagamento.

Nesta altura, cerca de 330 mil peregrinos já terminaram o processo de inscrição e quase 700 mil jovens estão na primeira fase de inscrição.





Quem não se inscreveu como peregrino da JMJ pode ir ver o Papa?

Toda a gente pode ir ver o Papa. Jovens ou não jovens, portugueses ou estrangeiros, católicos ou de qualquer outra confissão religiosa, ou mesmo sem qualquer crença. As inscrições foram só necessárias para os peregrinos - sobretudo internacionais - que requeriam à organização da JMJ alojamento, alimentação e transportes durante todos os dias do encontro.

Onde é que se pode ir ver o Papa?

Francisco vai estar cinco dias em Portugal, sendo a mais longa visita de um Papa a Portugal, em cinco localidades diferentes: Lisboa, Loures, Cascais, Oeiras e Fátima. O programa oficial do Papa pode ser consultado aqui. Alguns eventos são fechados a convidados, mas há eventos públicos, como por exemplo, a cerimónia de acolhimento, no Parque Eduardo VII; a Via Sacra com os jovens, também no Parque Eduardo VII, a recitação do Terço, na Capelinha das Aparições, em Fátima; a vigília com os jovens, no Parque Tejo; a Missa, no Parque Tejo.