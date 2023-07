Metade dos jovens portugueses são católicos. Guerra é preocupação transversal

Os dados recolhidos pelos investigadores da Universidade Católica retratam uma realidade de grande tolerância religiosa entre os jovens portugueses. 51% dos jovens considera que existe “verdade em todas as religiões”, contra uma minoria de 17% que afirma que apenas a religião em que acredita é verdadeira – ou mais verdadeira do que as outras.



Ser feliz para crentes e não crentes

É nas questões sobre o futuro que as diferenças entre crentes e não crentes mais estão presentes. Apesar de os dois grupos colocarem a felicidade e a estabilidade no trabalho, tal como a contribuição para uma sociedade mais igual e sem discriminação, no topo de aspetos importantes para a felicidade no futuro, mais de metade dos jovens religiosos considera que encontrar um parceiro para partilhar a vida e formar uma família com um ou mais filhos também é importante.

A maioria dos não religiosos não rejeita ter filhos e concorda que formar uma família é importante para a sua felicidade, mas é esta a questão que provoca mais rejeição neste grupo.

Todos colocam a guerra no topo das preocupações, mas enquanto esta lidera entre católicos e religiosos, as pessoas não religiosas consideram que outro assunto é o mais premente: as alterações climáticas.

Contudo, a maior diferença talvez esteja no lugar atribuído à família e às relações, que é a terceira maior preocupação para os crentes, enquanto os não crentes dizem ser este o tema que menos os preocupa.

As diferenças continuam no valor considerado mais importante na vida. Os jovens não religiosos valorizam a liberdade, os religiosos valorizam o amor, o que é consistente com o que cada grupo diz ser importante para a sua felicidade. Mas esbatem-se de seguida, já que os dois grupos colocam o respeito e a honestidade em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

A empatia, a solidariedade, o altruísmo e a inclusão são os valores menos destacados, “o que significa apenas que dão prioridade a outros valores”, dizem os autores do estudo, coordenado por Patrícia Dias, investigadora do Centro de Estudos em Comunicação e Cultura da Universidade Católica.

O estudo "Jovens, Fé e Futuro" faz a caracterização das atitudes dos jovens portugueses em relação à fé e às práticas religiosas a partir de quase 2.500 respostas a um questionário online, realizado entre abril e outubro de 2022.