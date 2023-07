Clericus Cup. Diocese de Vila Real é tetra campeã, com ajuda do "Ronaldo" dos padres

“Está a acontecer no futsal o que aconteceu com os seminários”



Todas as quintas-feiras, os sacerdotes da diocese de Vila Real juntam-se não apenas para jogar. “É um convívio, jogamos cartas, pingue-pongue, futebol, jantamos e convivemos”, relata Ivo Coelho, sacerdote há 13 anos.

Atualmente com 39 anos, percorre 75 quilómetros para assegurar o serviço pastoral nas paróquias e manter a atividade desportiva.

“Quando estamos a jogar tudo é esquecido. Sempre gostei de jogar. Temos uma iniciativa, “Passa a bola, passa o amor”, uma dinâmica que criámos nas escolas, sempre há aquele preconceito de sermos padres, velhos e barrigudos, e assim é uma forma de chegarmos aos mais novos, estarmos num recreio com os miúdos, passar a bola, é passar o amor, chegar aos jovens e às escolas”, desvenda Ivo Coelho.

A organização do torneio, pela voz do padre Marco Cabral, natural de Mangualde, faz um balanço muito positivo.

“Conseguimos cumprir horários, tudo aconteceu como programado. São todos muito fortes”, analisa. Todavia, não esconde a preocupação, pelo futuro. “Está a acontecer no futsal o que aconteceu com os seminários, cada diocese não tinha o número suficiente de alunos para ter o seu próprio seminário, temos o mesmo problema no futsal, nem Lamego nem Guarda conseguem e então juntamo-nos”, realça Marco Cabral.

Ainda não se sabe quem vai ser a próxima diocese a organizar o torneio.