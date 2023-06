“Incrível. Nunca pensei poder organizar uma Jornada Mundial da Juventude”

“Muito mais além das nossas expectativas”

Da Diocese de Bragança-Miranda vão partir para a JMJ 2023 cerca de 400 jovens. Um número que superou de longe as expetativas que apontavam para a presença de cerca de duas centenas.

“Estamos muito felizes por isso, não tanto pela quantidade, mas, sobretudo, por uma adesão de espírito à jornada e ao espírito da jornada, não só naqueles que vão para Lisboa, mas também com aqueles que nos acompanham aqui no terreno e que se juntam a nós, em oração e em dinamismo nas comunidades”, conta a irmã Conceição Borges à Renascença.

Segundo a diretora da Pastoral da Juventude da Diocese de Bragança-Miranda, sente-se “um espírito de esperança, de alegria e de comunhão nas várias realidades juvenis da diocese”, ilustrando esta realidade, ao verificar que, apesar de terem “estimado a presença nas jornadas de 200 jovens”, vão “chegar ao dobro”.

A Jornada Mundial da Juventude decorre, em Lisboa, de 1 a 6 de agosto e na semana anterior, entre 26 e 31 de julho, milhares de jovens que participam, vindos de todo o mundo, são integrados nas várias dioceses do país, nos chamados “Dias nas Dioceses”.

A diocese de Bragança-Miranda vai acolher entre 700 e 800 jovens, sobretudo de Espanha, Polónia e alguns países latino-americanos.

Caminho para o rejuvenescimento da pastoral juvenil

Confessando que queria “uma preparação ideal, com mais tempo”, a irmã Conceição Borges destaca a “muita adesão e a muita disponibilidade da parte das instituições, dos municípios, do IPB e das pessoas individuais que se disponibilizam para este acolhimento”.

A responsável acredita também que as jornadas são caminho para o rejuvenescimento da pastoral com os jovens.

“Temos sempre sonhos e não deixamos de sonhar e o sonho comanda a vida de qualquer forma. Mesmo não tendo chegado onde tanto queríamos, abriram-se portas, que não vamos deixar que se fechem, e vamos continuar este caminho depois das jornadas”, assinala.

A chegada do novo bispo à diocese é também um motivo de alegria para a religiosa que na reação às declarações de D. Nuno Almeida à Renascença, em que este assegurava que o seu coração vai estar escancarado para os jovens, responde que “serão dois corações escancarados”, porque “os jovens estão com muita esperança, com muita comunhão, com muito entusiasmo para acolher, trabalhar e caminhar com o D. Nuno”.