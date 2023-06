D. Nuno Almeida: “Estou aqui para partirmos juntos, à procura dos melhores caminhos”

Renovação pastoral não é aceleração pastoral

Aprofundando o Evangelho, D. Nuno Almeida fez referência a Jesus que, “à popa, dormia deitado sobre uma almofada”, para dizer que “Jesus permanece no comando da nossa barca, da nossa vida, ainda que muitas vezes nem tenhamos consciência da força serena com que Ele nos guia”, alertando que “renovação pastoral” não é “aceleração pastoral”.

“Confundimos muitas vezes renovação pastoral com aceleração pastoral. Mas não é a nossa agitação que conta. É essencial e decisiva a Sua presença de amor”, alertou.

“É ao Senhor que confio, nesta hora, o meu ministério de serviço episcopal a esta querida diocese de Bragança-Miranda. Ao Senhor peço que vele por nós, que seja Ele, em nós e no meio de nós, a orientar a nossa barca, mesmo que vá recostado tranquilamente à popa: que a sua presença serena e amorosa dê sempre sentido e rumo ao nosso peregrinar juntos, sinodal, como povo de filhos e de irmãos!”

Servindo-se uma vez mais da geografia do território que lhe foi confiado, o responsável da diocese de Bragança-Miranda enalteceu a beleza da criação e evidenciou o amor com que Deus ama o seu povo, através da figura do pastor que ama o rebanho, que chama pelo nome e assegura que nenhuma [das ovelhas] se tresmalha, que dá - por elas - a vida.

Evocando lugares e realidades naturais da diocese - o Penedo Durão e as “uvas maduras, nas encostas do Douro”, a “neve” na Serra de Nogueira, na Serra de Bornes, na Serra de Montesinho, a “cor dos outeiros”, o “cheiro de castanhas assadas e do fumeiro em Vinhais”, as “amendoeiras em flor” e as “oliveiras verdejantes nas encostas do Tua e do Sabor”, a “doçura da fruta” do Vale da Vilariça, “as maçãs que crescem” em Carrazeda de Ansiães, o “orvalho nas searas do planalto Mirandês”, o bispo recordou que a criação convida a “apaixonar-nos pelo Criador” e o Criador convida a “apaixonar-nos pela beleza da criação”.

“Tudo tão belo. Deus convida-nos a ser sábios, a saber ver. É um Deus que convida a apaixonar-nos pela beleza da criação. É uma criação que convida a apaixonar-nos pelo Criador”.