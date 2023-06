Papa abre caminho à beatificação da irmã Lúcia

O Papa Francisco abre caminho à beatificação da irmã Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, a mais velha dos três videntes de Fátima e figura central no conhecimento e divulgação da Mensagem dirigida à humanidade por Nossa Senhora nas Aparições na Cova da Iria, em 1917.

Sua Santidade aprovou a publicação do decreto que reconhece as “virtudes heróicas” de Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, após uma audiência concedida ao prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro.

O reconhecimento das “virtudes heróicas” é um passo central no processo que leva à proclamação de um fiel católico como beato. Trata-se da penúltima etapa para a declaração da santidade. Para a beatificação, exige-se o reconhecimento de um milagre atribuído à intercessão da agora venerável Lúcia de Jesus.

Para o bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, o reconhecimento das virtudes da irmã Lúcia “representa para nós todos um motivo muito feliz de alegria e para todos aqueles que amam Fátima e se deixam inspirar pela presença de Maria para si próprios e para toda a Igreja”.

Segundo D. José Ornelas, os três pastorinhos não ficariam completos “sem Lúcia e é completar a Mensagem de Fátima com aquela que foi particular testemunho e que nos deu as memórias de todos os acontecimentos de Fátima”.