"Praticamente todos os principais clubes" deixam jovens futebolistas ao abandono

Teme que a situação em que nos encontramos, com níveis de inflação elevados e com muitos trabalhadores a viver em situação de pobreza, possa despertar outras formas de trabalho infantil?

Nós sabemos que a pobreza anda sempre de mão dada com a exploração de trabalho das crianças. O trabalho infantil não é uma realidade estática, a todo o momento, as coisas podem mudar. Naturalmente, numa altura em que o salário mínimo é cada vez mais abrangente e atinge até categorias profissionais que antes tinham um salário muito mais razoável, sabendo nós que o salário mínimo não é suficiente para que uma família tenha uma vida digna, isso preocupa-nos. Temos consciência de que há famílias que vivem na pobreza, apesar de trabalharem, e que o salário não chega mesmo ao fim do mês, portanto, isto é uma preocupação constante, para a CNASTI e tem de ser para toda a gente.

Não é justo que uma família, pai e mãe, trabalhem e não ganhem o suficiente para alimentar os seus filhos, proporcionar-lhes uma vida digna. É uma realidade que tem de preocupar todos, a começar pelas nossas autoridades competentes.



Há cada vez mais menores, incluindo crianças até aos 13 anos, que começam a jogar a dinheiro online. Isso é uma preocupação?

Claro. Eu conheci uma criança que me disse que não trabalhava, mas que ganhava muito dinheiro, e eu perguntei-lhe como. Ele disse: “eu jogo todas as noites na internet, aqui sou um desconhecido, mas na Internet sou famoso, porque eu sou um grande jogador”. E fazia-o à revelia dos pais? Provavelmente.

Eu disse: "não tens idade, como é que tu consegues? Tenho o 'nickname' da minha irmã”. E perguntei-lhe se os pais sabiam, se ele tinha consciência de que, assim como ganha, também pode perder e depois ele ficou a pensar. “Acho que não vou perder”, respondeu, mas ele não sabe, pode haver um que seja melhor do que ele. “Ah, depois logo vejo, porque eu já ganhei muito dinheiro”.

A verdade é que isto alerta. Nós estávamos numa assembleia de crianças quando esta realidade apareceu. Sem grandes alaridos, comunicamos às professoras que era preciso avisar os pais, porque isto poderia vir a dar resultados maus. De facto, uma criança jogar na Internet é perigoso.



É um alvo fácil de exploração?

Claro. Podem deixá-lo ganhar e depois, de um momento para outro, começar a perder, e ele vai achar que que vai recuperar. Ele não tinha idade para jogar nem para estar na Internet, durante a noite, porque era uma criança de 12, 13 anos, isto não lembra ao diabo, mas a verdade é que ele jogava e dizia que tinha muito dinheiro, porque ganhava.

Eu perguntei o que fazia ao dinheiro. Ele comprou um computador novo, topo de gama, para poder jogar, para poder ganhar, para poder competir com os outros. E aí os pais não se apercebiam, porque jogava no quarto durante a noite, de madrugada, todos os dias, para estar em horários compatíveis com os do estrangeiro.

Isto é uma realidade. Nós sabemos que, quando aparecem estes jogos que põem em risco a vida dos das crianças e que as incentivam a fazer coisas que não devem, falamos com os adolescentes e todos eles conhecem os jogos. Nós, às vezes, só conhecemos quando ouvimos falar deles, até na televisão, mas eles já os conhecem, portanto, estão sempre atentos a todas as novidades. É necessário que os pais estejam atentos, que os pais controlem a Internet, que os pais se preocupem e procurem perceber mais do que o que percebem de internet, porque e eles normalmente percebem muito mais do que nós, é quase intuitivo.