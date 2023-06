Pós-JMJ será “desafiante” para a Igreja, diz D. João Lavrador

Com a pandemia, as crianças e os jovens começaram a passar muito tempo ligados à internet, o que lhes permitiu o acesso a todo o tipo de informação. Por outro lado, vive-se muito estabelecendo relações de comparação com os outros, o que dificulta o processo de construção da identidade do jovem e, nalguns casos, até o desfragmenta. A situação origina conflitos com o corpo e um sentimento forte de solidão, o que tem levado, cada vez mais, ao suicídio, sendo esta já a maior causa de morte nos jovens em Portugal.

JMJ pode ajudar jovens com problemas

Segundo a psicóloga, os jovens têm “a necessidade de uma espiritualidade mais presente e com mais prática, em grupo”.

“Há certos miúdos que eu acompanho em consulta que andam no Youtube à procura e sem grande orientação, de qualquer discurso espiritual a que se possam juntar”, afirmou em declarações à Renascença.

Rita Moreira defende que a realização da Jornada Mundial da Juventude será bastante positiva para os jovens portugueses que vivem estes problemas.