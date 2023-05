Cardeal Parolin. "Existe um compromisso sério na Igreja em evitar erros do passado"

E rezarei também por todas as pessoas - são muitas - que se confiam às nossas orações e por tantas situações de dor, de sofrimento, de dificuldade material e espiritual. Lá [na Capelinha] será o momento para colocar todas as intenções no coração da Mãe.

Na homilia da missa que celebrou, na noite de 12 de maio 2017, sublinhou que a paz está ao alcance de todos, não só dos poderosos mas também dos simples, através de “meios aparentemente inúteis, como a conversão, a oração reparadora, a consagração”. Porém, à nossa volta, o panorama da secularização e do cansaço da fé não é animador…

Sim. Hoje, uma análise desapaixonada sobre o que está a acontecer poderia levar-nos a um certo pessimismo e é fácil ceder ao pessimismo, porque muitas situações que vivemos anteriormente já não existem.

Encontramo-nos diante de realidades e desafios inéditos, porém acredito que estas continuam a ser as ferramentas com as quais operamos eficazmente no mundo, porque são as ferramentas que nos unem a Deus. Então sabemos - e isto vale para todos - que sozinhos não podemos fazer nada. Devemos estar unidos ao Senhor para podermos ser eficazes na nossa intervenção. E o que nos é pedido não são os resultados.

Então o que é pedido?

Gostaria de destacar o seguinte: talvez estes meios não pareçam dar sabe-se lá que resultados, mas a nós não nos pedem para produzir sabe-se lá que resultados. A nós pede-se para sermos fiéis e generosos e para continuar a fazer, dia a dia, e a cumprir o nosso dever. Pede-se para vivermos plenamente a nossa vocação cristã, o nosso ministério, no lugar onde estamos e é isso que devemos fazer.

Por outro lado, o Papa Francisco sempre disse que a paz se constrói com métodos artesanais, não é com métodos e golpes de efeitos impressionantes. Estes são os meios que Nossa Senhora nos pediu e que devemos continuar a adotar.

Volto a insistir: sobretudo na Europa e no mundo ocidental, a quebra da prática religiosa é uma evidência. Neste contexto, é hoje mais difícil ser Secretário de Estado do que era dantes?

Não faço ideia, porque vivo a situação presente e, evidentemente, não vivi a situação dos meus antecessores. Santo Agostinho, numa bela passagem, diz sempre “hoje queixamo-nos tanto dos males presentes porque não experimentámos os males passados e, portanto, não os carregamos dentro de nós”.

Se lermos um pouco de história, vemos que hoje os problemas cresceram até ao infinito, não é?

Por exemplo?

Basta pensar, por exemplo, nos meios de comunicação, através dos quais chegam constantemente às nossas mesas informações, problemas, dificuldades, etc., coisa que dantes só chegavam de vez em quando, não era? Portanto, o ritmo tornou-se muito mais premente e tornou-se muito mais difícil de acompanhar adequadamente todas estas situações.

Como lhe disse, gosto de história - porque a história é a mestra da vida - e vejo que muitos dos meus antecessores também tiveram de enfrentar situações muito, muito, muito difíceis. Por isso, respondendo à sua pergunta, acho que sim, talvez hoje haja complicações, mas as dificuldades sempre existiram. Nesse sentido, não me sinto privilegiado.

A sua presença em Fátima, de certo modo, antecipa a vinda do Santo Padre a Portugal em agosto, para a Jornada Mundial da Juventude. Qual é a sua expectativa para este grande encontro em Lisboa?

Acredito que a JMJ ainda é uma ferramenta muito eficaz de pastoral juvenil. Tivemos um sínodo sobre os jovens, onde procurámos refletir sobre qual é a melhor maneira de anunciar o Evangelho aos jovens, e as duas palavras-chave que foram identificadas pelo sínodo são justamente a de ouvi-los e acompanhá-los; escuta e acompanhamento dos jovens. Parece-me que a Jornada Mundial da Juventude se insere nesta linha e, sobretudo, é também uma oportunidade para vivermos juntos uma forte experiência de fé, de que os jovens tanto necessitam neste momento.

Pude participar em algumas Jornadas Mundiais da Juventude e vi como, realmente, são momentos de recarga espiritual.

Também ouvi alguns jovens, inclusive meus familiares, que participaram em Jornadas anteriores, por exemplo as da Polónia e Panamá, e as respostas foram sempre positivas. Ou seja, creio que é verdadeiramente uma graça do Senhor. E agora, tendo em conta que esta JMJ já foi adiada por causa da pandemia, a expectativa para a sua realização ainda é maior.

Apesar das confusões que a organização envolve, com milhares de voluntários, grande mobilização de meios e muitos gastos que geram quase sempre polémicas, ao longo destes 40 anos de JMJ a aposta do Papa continua a entusiasmar jovens de todo o mundo.

Creio que sim. Claro que há despesas mas, por outro lado, devemos reconhecer que estes encontros e iniciativas de grande escala envolvem, inevitavelmente, despesas. Espero que o contributo, incluindo o económico, possa ser partilhado por todos, ou seja, pela Igreja, pelo Estado, por entidades privadas e entidades públicas.

É preciso ainda ter em conta, mesmo fazendo um raciocínio terra-a-terra, que são despesas, sim, mas também são investimentos, porque depois deixam algumas obras a nível da cidade que podem servir os cidadãos.

Por exemplo, disseram-me - porque quis indagar sobre este ponto - que um benefício é o aterro que fica junto ao Tejo, que vai dar origem a um grande parque, ou seja, não será só usado para as comemorações da JMJ, mas também estará disponível para os cidadãos. Todas as coisas podem sempres er vistas por diferentes prismas.

Acho que não devemos considerar apenas a bondade da iniciativa em si, mas devemos também ver a bondade dos seus desdobramentos e suas consequências.

A questão dos abusos tem ensombrado a vida dos católicos e da sociedade também em Portugal. Que palavra tem a dizer aos portugueses que sofrem e se escandalizam com esta realidade?

É sempre muito delicado falar destas coisas. Gostaria de dizer que compreendo e compartilho o sofrimento de quem sofre com esta realidade que infelizmente também está presente na Igreja e que nos dói muito. E então gostaria de convidar todos a prestar atenção às vítimas; o nosso primeiro dever é para com elas. Mostrar atenção verdadeiramente, mostrar solidariedade, mostrar compaixão - no sentido etimológico do termo, ou seja, “compatire”, sofrer juntos, ouvi-los, acompanhá-los...

Também gostaria de dizer isto: existe um compromisso sério por parte da Igreja; talvez seja difícil acreditar plenamente, mas devo repeti-lo. Por parte da Igreja, existe um sério empenho em evitar os erros do passado, sobretudo na gestão destes casos por parte das autoridades e um empenho para prevenir tais situações.

O importante é que a Igreja se dote, ou esteja a dotar-se, de mecanismos que permitam identificar imediatamente tais fenómenos e poder geri-los de maneira correta, sobretudo, permitindo às vítimas alcançar justiça.

Pensa que a questão dos abusos pode ensombrar a participação num acontecimento grandioso como é a JMJ?

Sabe, é difícil fazer prognósticos, por isso, também eu não sei o que dizer. Espero que não. E também espero, sinceramente, que a celebração da Jornada Mundial da Juventude possa ser um momento de reforço do compromisso da Igreja.

Haverá ali muitos jovens e, portanto, há que tomar consciência da grande responsabilidade da Igreja para com eles. Precisamos de saber lidar com estas coisas de maneira correta.

No contexto mundial, como é que o Secretário de Estado do Vaticano avalia as relações da Santa Sé com Portugal?

Diria que as relações com Portugal são boas relações. Vejo que há comunicação entre nós e depois temos a famosa Concordata, que estabelece quais são os pontos de colaboração nos setores de interesse comum e tentamos, da nossa parte - e penso que também da parte do Estado português - implementar quais são, digamos, as disposições da Concordata, tendo em vista o bem dos cidadãos. De qualquer modo, eu daria uma avaliação positiva sobre as relações recíprocas.