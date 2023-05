Novo livro de Aura Miguel “tem elegância e clareza sem estragar tudo com excesso de protagonismo”

Transportar: o mérito e o prefácio

O livro é aberto com um prefácio de quatro páginas do Papa Francisco. O pedido, admite Aura Miguel, foi ousado: “A fasquia era alta, arrisquei pedir ao Papa umas palavrinhas. Já me contentava com umas linhas, mas a resposta surgiu desmesurada com quatro páginas maravilhosas”, e acredita que essa é a “melhor parte do livro”.

Apesar de ser o primeiro prefácio escrito pelo Papa Francisco para uma obra escrita por um português, Manuel Fúria, músico e compositor também presente na apresentação, diz que isso não o deixou surpreendido: “Eu não encontrei senão o reconhecimento da mais elementar justiça”.

Simão Lucas Pires, de 32 anos e professor de filosofia no Colégio São Tomás, elogia antes a capacidade de relatar sem estragar da autora: “Há correção, clareza, elegância, sentido da beleza. Mas sem estragar tudo com excesso de protagonismo”, adjetiva.

Opinião parecida tem Teresa Ramos Ascensão, que com 23 anos está a estagiar na área da advocacia e fundou a associação “SAL”, sem fins lucrativos. Já esteve em duas jornadas com o Papa Francisco e elogia a capacidade de o livro transportar as pessoas para lá.

“Para quem já esteve nas jornadas, ler o livro é conseguir ler algo que eu não conseguiria escrever. Ao ler-se o livro percebe-se a experiência que é ir às jornadas”, descreve a jurista.