Morreu João Aguiar Campos, padre que tinha por vocação “falar aos homens das coisas de Deus"

O "padre João"

Cónego do cabido de arquidiocese de Braga desde 2004, sempre gostou de ser tratado simplesmente por "padre João Aguiar" ou "padre João". Nasceu a 23 de dezembro de 1949, quase no Natal, na sua pequena aldeia do Gerês, e recebeu a ordenação sacerdotal em 1973.

Entre 1974 e 1976, frequentou o curso de Ciências da Informação na Universidade de Navarra, em Espanha, abrindo caminho para uma missão de 40 anos na Comunicação Social. Em Navarra, estuda jornalismo e, nos intervalos, “explicava aos colegas espanhóis a revolução de abril”, como costumava lembrar. Em 1976, começa a trabalhar como jornalista no Diário do Minho, do qual viria a ser diretor entre 1997 e 2005.

No ano de 1981, inicia funções na Renascença, onde foi jornalista, chefe de redação, diretor de Informação em diferentes momentos, e presidente do Conselho de Gerência da Renascença entre 2005 e 2016. Em todo o percurso jornalístico, deixou a marca do total respeito pela verdade, mesmo nos temas mais sensiveis para a igreja, como foi o caso dos primeiros escândalos de pedofilia que surgiram nos Estados Unidos, em Boston. Sobre estes casos, para a redação, teve apenas três palavras: “Respeitamos a verdade”.

A sua ação na Renascença destaca-se ainda pelo abraçar do digital e do multimédia, posicionando a Renascença como um exemplo de pioneirismo e inovação nesta área, pelo alargamento da oferta de rádios do grupo, com a criação da Rádio Sim, entretanto extinta, e pelo preparar do futuro, dando um novo sentido aos estúdios do Porto e de Lisboa, com instalações novas e dignas.