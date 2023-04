Padre Cruz. “A paróquia dele era o país”

Francisco Rodrigues da Cruz - o padre Cruz, como é conhecido - é uma das figuras mais marcantes de sempre da Igreja em Portugal. Morreu em 1948, já com fama de santidade, mas o processo de canonização aguarda ainda luz verde do Vaticano. Com a nova biografia "Padre Cruz. O Santo do Povo", as autoras Ana Catarina André, jornalista da Renascença, e Sara Capelo, consultora de comunicação, querem revelar o lado mais humano do sacerdote, que muitos até identificam pelo nome, mas poucos conhecerão a fundo.

"Queremos sobretudo retratar o homem, a humanidade do padre Cruz. E este olhar é aquilo que talvez se distinga no trabalho que procurámos fazer: não queremos retratá-lo de uma forma hagiográfica, mas como um homem do seu tempo, que tinha muito mais virtudes, certamente, do que a maioria das pessoas, mas como homem que era", sublinha Ana Catarina André.

Sara Capelo explica que as biografias que existiam “eram muito datadas, da altura em que o padre Cruz tinha morrido, finais dos anos 50, inícios dos anos 60. Não havia biografias depois disso”. Na pesquisa que fizeram acabaram por encontrar muitas novidades. “Foi muito surpreendente”, diz.

"Tivemos acesso aos arquivos da Causa da Beatificação do padre Cruz e foi possível aceder a um sem número de fontes muito próximas, e do próprio, nomeadamente cartas que ele escrevia e recebia, e que nos permitiram perceber muito melhor esta figura”. Esperam, por isso, conseguir dar “uma nova perspetiva" sobre a sua vida e missão.

O livro destaca a importância do padre Cruz ter sido um "guia das almas". “Era uma das capacidades que ele chamava a si próprio. Ele era um confessor nato: se o chamassem em Bragança, porque alguém necessitava de ser confessado, ele apanhava o primeiro combóio, depois se fosse necessário trocava o combóio por um burrito para chegar até uma aldeia distante, só para confessar a alguém que estava possivelmente à beira da morte e só aceitava confessar-se a ele. Ele considerava esta a função essencial de toda a sua vida, a de guiar as almas”, refere Sara Capelo.