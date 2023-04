Abusos na Igreja. "Não há espaço para hesitações numa matéria tão grave"

Depois será cada congregação a reagir, ou a CIRP também o fará, à semelhança do que fez a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP)?

A CIRP é uma conferência dos institutos religiosos. Como conferência que é, não tem uma autoridade direta sobre os institutos, nem pode falar em nome dos institutos todos, sobretudo em matérias que implicam as opções de cada instituto. No entanto, a nossa previsão é que haja muito diálogo, muita preparação sobre toda esta situação, que os superiores - as pessoas que estão na liderança dos vários institutos - que se vão agora reencontrar, conversem muito sobre tudo isso e que haja, tanto quanto possível, uma posição muito concertada. A perceção que tenho do olhar e da sensibilidade das lideranças dos institutos religiosos sobre este assunto é de bastante consenso, diria de muita, muita afinidade no essencial.

Esta situação é terrível, verdadeiras monstruosidades que foram feitas. A pedofilia é uma monstruosidade, o Papa Francisco diz que bastaria um caso para que já fosse uma tragédia. Mas, a própria orientação da Igreja sobre este assunto não nos deixa sequer muita margem para hesitar sobre o que fazer, e acredito que os institutos religiosos irão estar todos muito sintonizados com as medidas a tomar - dependendo depois também, naturalmente, de cada situação em cada instituto.

Há institutos que poderão ter casos reportados relativos a membros seus, há outros que não têm qualquer caso, uns têm um número diminuto, outros um número maior, há casos de pessoas vivas, casos de pessoas que já faleceram. Tem havido alguma comunicação, para prosseguir o estudo e o aprofundamento das situações, entre a Comissão de Investigação Histórica e os diferentes institutos, como houve com as dioceses, e acredito que nem sequer sejamos propriamente apanhados de surpresa. Vamos receber as listas, claro que há alguma expectativa. Connosco, como também com os bispos, o que se prevê que aconteça é que cada Superior, cada responsável receba em envelope fechado a lista relativa aos alegados abusadores, membros dos seus institutos. Não teremos, como é evidente, acesso à informação sobre os casos dos outros. E depois iremos reagir com muita prontidão e com muita responsabilidade. O mínimo que se pode dizer é que as vítimas merecem, exigem que haja uma posição muito clara e muito assertiva sobre este assunto, não pode haver espaço para qualquer tipo de hesitação numa matéria tão grave.

Haverá alguma conferência de imprensa, ou vai ser um momento mais interno e discreto? O que é que está previsto?

O que está previsto é que, da mesma forma que aconteceu com a Conferência Episcopal, a Comissão independente, através do Grupo de Investigação Histórica - que é um subgrupo de trabalho suscitado pela CI - nos entregue as listas. A forma como depois irá ser tratado o assunto e divulgado para a sociedade em geral, isso ainda está em preparação. Mas acredito que muito brevemente isso possa ser concluído e comunicado.

Ao nível da prevenção, sabemos que as dioceses criaram comissões de proteção de menores e de adultos vulneráveis. Como é que isto tem funcionado ao nível da CIRP? É cada congregação que toma medidas e tem sistemas de prevenção?

Sim. As diferentes congregações têm trabalhado de modos diferentes, mas todas elas com muito compromisso neste assunto. Posso dar-lhe o exemplo da minha, que é Congregação do Espírito Santo: desde há bastantes anos que este assunto tem vindo a ser trabalhado, até porque, como sabemos, infelizmente este não é um assunto só da realidade portuguesa, é bastante global.

Na primeira década do século XXI começou a haver já trabalho sobre isso, criando documentos orientativos muito claros, tanto para os procedimentos necessários, caso se constatasse alguma situação, como também em relação à formação, ao acompanhamento das pessoas que são candidatas a entrar na nossa congregação. Portanto, muito cedo se começou a trabalhar sobre isso.

Foram elaborados sucessivos documentos orientativos, e em 2012 foi publicado um primeiro guia oficial para toda a congregação, em perfeita sintonia com as orientações da Santa Sé. No caso português, além desse guia - que é geral e que vale também para nós - foi publicado em 2015 um documento orientativo para a situação específica em Portugal.

No nosso caso, não tínhamos conhecimento de qualquer situação, só muito recentemente percebemos que, afinal, havia pelo menos dois casos validados, os dois muito antigos, mas efetivamente houve…

Portanto, na congregação os casos que são conhecidos são dois?

Sim, são dois, e eventualmente mais um terceiro e um quarto, situações que não conseguimos averiguar com clareza, mas que nos parece que mereceriam uma maior investigação, embora uma delas seja impossível…

Um dos casos foi-me dito por alguém que não falava na primeira pessoa, falava de uma realidade que lhe teria sido reportada há décadas por colegas, de um irmão (da congregação) cujo nome a pessoa que me falou não se lembrava. Não me disse qualquer nome de vítima, portanto, não temos nomes de vítimas nem do possível abusador. A única coisa que foi capaz de me referir é que a pessoa saiu da Congregação muito cedo, já não está entre nós. Foi há mais de 50 anos, nem sabemos se esse tal abusador será vivo ainda, e não sabemos quem foi. Mas, para lhe dizer a verdade, acredito que isto é um fumo que provavelmente teve fogo.

É este tipo de situações que percebemos que efetivamente aconteceram, mas não temos dados suficientes para poder agir.

Por outro lado, os outros dois casos que referi, são casos minimamente fundamentados, de gente que também já desapareceu há mais de 50 anos: um já morreu, o outro saiu da Congregação. Era uma pessoa muito jovem, que terá cometido abusos, efetivamente, num dos nossos seminários, que saiu, e desse temos dados suficientes. Não é alguém com quem tenhamos qualquer tipo de relação. Eu, por exemplo, não conheço, colegas com quem falei, ninguém conheceu. Era muito novo na época e terá saído muito jovem também.

Esses casos, e estando o suspeito ainda vivo, podem ser comunicados às autoridades civis?

Podem e devem. Embora, neste caso, se saiba que são crimes que já estão debaixo da alçada da prescrição. A pessoa, infelizmente, já não pode ser processada por causa disso. De qualquer maneira, aguardamos uma confirmação e dados mais claros.