"Igreja não pode fechar a porta a ninguém". Papa responde a perguntas de jovens sem tabus

Em “conversa intimista” com jovens, no novo documentário da Disney+, que estreou esta quarta-feira na plataforma de streaming, Francisco responde a várias questões de um grupo de dez jovens, com idades compreendidas entre os 20 e os 25 anos.

O documentário abre com uma sucessão de rostos, apresentando, assim, os jovens que foram convidados a conversar com Francisco. São jovens de Espanha, Argentina, Peru, Equador, Senegal, Estados Unidos e Colômbia.

O Papa aparece inicialmente na Casa de Santa Marta, a tomar o pequeno-almoço. Depois segue no elevador para o seu escritório e daqui, acompanhado por um segurança, entra no carro, percorre algumas ruas de Roma, até chegar ao local do encontro: uma sala no Pignetto, um dos bairros mais 'cool' de Roma.

O encontro do Papa com os jovens decorre em ambiente próximo e fraterno. As primeiras perguntas dizem respeito ao papel do Papa, se recebe ou não salário, se tem telefone, o que faz quando precisa comprar alguma coisa.

Leia aqui as perguntas dos jovens e as respostas do Papa.

Tem um cargo? Recebe um salário?

Não, não sou pago. Quando preciso de dinheiro para sapatos ou assim, peço. Não recebo um salário. Não me preocupo porque posso alimentar-me de graça.

Então tem tudo grátis?

Sim. Onde vivo, sim. Quando tenho um gasto um pouco mais caro, tenho não sobrecarregar a Santa Sé e peço a alguém que me ajude. Mas, em geral, o meu estilo de vida é bastante honesto, como a de um empregado de nível médio, médio-baixo.

Tem telemóvel?

Não. Deram-me um quando fui ordenado bispo, há 30 anos. Era como um sapato. Pensei que nunca o usaria, mas insistiram para eu fazer uma chamada. Então, liguei à minha irmã e devolvi-o. Nesse aspeto, sou um pouco anacrónico.

Todavia, entendo que todos tenham de ter um telemóvel.

Posso dizer com franqueza que que a minha intenção é estar sempre comunicável. E este encontro é uma maneira de o estar.

E redes sociais?

Não.

Tem Twitter.

Tenho, mas são os secretários que gerem.

Depois destas perguntas de cariz mais pessoal,

Firmeza contra o flagelo dos abusos

Depois de escutar o testemunho de um jovem, que foi vítima de abusos sexuais quando estudava no colégio espanhol Gaztelueta de Leioa, pertencente ao Opus Dei, o Papa reafirmou que na Igreja os casos de abuso não prescrevem.

Juan Cuatrecasas contou pormenorizadamente todo o processo civil, e canónico e questionou o Papa sobre a decisão da Congregação para a Doutrina da Fé que concluiu pelo arquivamento do processo.

Porque tomaram esta decisão? Ao dia de hoje há uma condenação e os factos são conhecidos, a Igreja como instituição irá retificar as palavras transmitidas pela Congregação em algum momento?

Estes casos de abusos de menores não prescrevem. Na Igreja, pelo menos. Se prescreverem pelos anos, eu levanto a prescrição automaticamente.

Não quero que isso prescreva nunca. O drama do abuso de menores é grave. Não só na Igreja, mas em todo o lado. Na igreja é mais escandaloso porque destrói a pessoa precisamente quando tem de ser cuidada.

Há homens e mulheres que destroem. O abusador destrói a criança. Se é alguém da Igreja, é uma hipocrisia e uma vida horrorosa.

Agradeço-te a coragem de denunciares, pois essa coragem é precisa para denunciar isto. Não é fácil. Os condicionalismos sociais são grandes. E às vezes, quem denuncia acaba por ser acusado de calúnia. Dói-me que a sentença tenha sido leve. Por um lado, parece que tem consistência, mas depois não tem. Por isso, agora na sentença final, gostaria que o caso fosse revisto. Podes contra com isso.

Tem que ter consciência de que há muitos sacerdotes e bispos abaixo de si que são más pessoas. E não há debate possível quanto a isso. São pessoas más.

É possível que haja pessoas que não sejam boas. Por isso, a minha política é limpar. Se alguém agir de forma errada deve haver uma denuncia para limparmos. Tolerância zero. É essa a política da Igreja. Por exemplo, os abusos no seio da família são geralmente encobertos. Estão entre os 42% e os 50%.

Ainda é hábito encobrir o abuso. Essa sempre foi a tentação da Igreja até se aperceber que isso, não deve acontecer. Não consigo expressar a empatia que sinto por uma pessoa vítima de abuso, mas sinto uma dor muito profunda.

Alguma vez falou com algum sacerdote ou bispo, ou o que quer que for, que tenha condenado ou que saiba que abusou de alguém? E qual a opinião que tira?

Encontrei de tudo. Desde negacionistas que negam até as evidências… também vi os arrependidos, os que carregam a culpa do que fizeram. Falei com alguns, sim. Alguns para lhes comunicar a sentença.

Não creio que esta seja a solução o facto de dizeres que vais reabrir este caso. Não é democrático, não é justo, isto não é justiça. Ele teve de vir aqui para que dissesses que o problema ia ser resolvido. E todos os que não podem vir aqui?

Isso não começou hoje. Este trabalho começou há anos. Temos sido claros quanto a isso, temos disciplinado os seminários, temos castigado os sacerdotes abusadores e mesmo os leigos abusadores. Temos trabalhado em força. É um processo. Não começou hoje.

Mas a cultura do abuso continua.

A cultura do abuso está em todo o lado, infelizmente. A Igreja está a tentar impedir que os sacerdotes e as freiras abusem. Hoje, creio que somos um exemplo de luta contra o abuso, em cada diocese, no Vaticano. Há sacerdotes presos em todo o lado.

Não me parece que seja suficiente tendo em conta que os sobreviventes têm que esperar anos por algum tipo de resposta. Se um sacerdote que abusa tem toda uma instituição que o resguarda e a vítima de abuso tem de enfrentar a justiça sozinha…

Quando há a consciência de que a hierarquia da Igreja tem esta postura, de alguma forma, a pessoa abusada já saiu da solidão absoluta, porque há a consciência de que vamos acompanhar…

Agora quando grupo da Igreja são corruptos, como este que torturou este rapaz, aí é mais difícil sentir o apoio da Igreja, pois abusaram deles, torturaram-nos e por aí adiante. Mas há que olhar para a Igreja no seu bom caminho.

Não digo que tudo o que estamos a fazer resolve o problema porque é um problema humano, de degeneração humana.

É um problema social grave. A Igreja tem de dar um passo em frente e dizer: “Isto aconteceu na minha casa e tomei estas medidas”. Este é o nosso caminho. Pode não ser o melhor e pode haver outros, mas estamos a caminhar em direção à consciência social. É a chave.

Identidade não binária e aceitação na Igreja

No campo da identidade, das questões LGBTQIA+, o Papa é questionado se conhece a condição de quem se sente não binário, fluido ou transgénero, e se há espaço na Igreja para isso pessoas.

Sabe o que é uma pessoa não-binária?

Sim.

Vê um espaço na Igreja para os transgéneros, não-binários ou para a comunidade LGBT em geral?

Todos nós somos filhos de Deus. Eu não tenho o direito de expulsar ninguém na Igreja. O meu dever é receber sempre. A Igreja não pode fechar a porta a ninguém. Ninguém.

O Papa Francisco, sem hesitar, recorda que todos são filhos de Deus, que Deus é Pai e acolhe a todos. Reitera que a Igreja nunca deve fechar as portas a ninguém.

O que pensa das pessoas da Igreja, os sacerdotes que promovem o ódio e utilizam a Bíblia para sustentar o seu discurso?

Essas pessoas são infiltradas. São infiltradas que usam a Igreja para as suas paixões pessoais, para a sua limitação pessoal. É uma das corrupções da Igreja. Essas ideologias tacanhas, safadas. No fundo, essas pessoas vivem um drama de consciência interior grande. Um drama de incoerência muito grande. Condenam os outros, porque não sabem pedir perdão pelas suas próprias faltas. Em geral, quem julga é incoerente. Têm algo lá dentro. Então, sentem-se livres julgando o outro, mas deviam olhar para si, para a sua culpa. Mas quando a Igreja perder a sua universalidade, o cego, o surdo, o bom, o mau… todos… deixa de ser Igreja. Todos têm de caber.

Pornografia e da sexualidade

"O sexo é das coisas belas que Deus deu ao ser humano. Expressar-se sexualmente é uma riqueza. Tudo o que diminua a real expressão sexual diminui-vos a vós também e empobrece-te essa riqueza. O sexo tem a sua dinâmica, a sua razão de ser. É a expressão do amor. É provavelmente o ponto central da atividade sexual. Então, tudo o que te arrasta para outro lado ou que empurra para uma direção diferente diminui a atividade sexual. Às vezes, na confissão as pessoas dizem: ‘Fiz coisas feias.’ Coisas de sexo. Em vez de dizer: ‘Lidei mal com o sexo. Em vez de amar o outro, procurei a mim mesmo.’ O catecismo sobre o sexo ainda é muito verde. Acho que os cristãos nem sempre tiveram uma catequese madura sobre sexo. Essa é uma coisa bela que Deus criou."

"A pornografia diminui. Não acrescenta. Os que usam a pornografia, diminuem humanamente. E as pessoas viciadas em pornografia permanecem num estado que não as deixa crescer."

Sobre o aborto

"Digo sempre aos padres que quando uma pessoa vem a eles com a consciência pesada porque o aborto deixa marcas muito profundas na mulher, aconselho a não questionarem muito e a serem misericordiosos como é Jesus. Jesus acolhe a todos. Por mais pecador que seja, por mais que todos o abandonem, o Senhor não o abandona. Mas o problema do aborto tem que ser visto cientificamente e com certa frieza. Qualquer livro de embriologia ensina que no mês da conceção já está delineado o ADN e estão ‘esboçados’ todos os órgãos. Portanto, não é um monte de células que se juntaram, mas sim uma vida humana em formação. Então, a pergunta a ser feita quando se fala na parte mora é: será lícito eliminar uma vida humana para resolver um problema?"

"Uma mulher que faz um aborto não pode ficar só. Tem de ser acompanhada. Ela tomou essa decisão. Não devemos enviá-la para o inferno ou isolá-la. Há que acompanhá-la. Mas convém chamar a coisa pelo seu nome: uma coisa é acompanhá-la, outra coisa é justificar o ato."

Testemunho de bullying e a pergunta: É feliz? Alguma vez se sentiu sozinho?

"Creio que todos nos sentimos sós alguma vez. Eu também me senti. No momento da solidão surgem ideias mais disparatadas para deixarmos a solidão. A solidão é como o inverno da vida. Quando o tempo está nublado nunca mudas de rumo. Esperas que o inverno acabe e então pensas se devias mudar ou não. O diálogo ajuda muito. Ter alguém de confiança, ajuda muito. Às vezes pode ser com os pais, pode ser com um pastor, um amigo ou uma amiga. Confidentes são bons nessas alturas."

"Pela minha experiência de vida todos os momentos mesmo os mais negros porque passei serviram para o bem. E passei muitos momentos feios na minha vida. Todavia, quando a vida dá a oportunidade, e Deus dá a graça de a assumir e abraçar, esses momentos feios dão bons frutos."

Os migrantes e as políticas de imigração

"Os imigrantes têm que ser recebidos, acompanhados, promovidos e integrados. Estes homens e mulheres são explorados para depois embarcarem num barco de imigrantes sem garantias de chegarem ao destino. São explorados, torturados, tiram-lhes todo o dinheiro e depois dizem-lhe para viajar numa certa noite. Quando chegam à praia, veem o barco. Se não quiserem entrar, levam um tiro na hora. Isto sucede hoje na periferia da Europa. E às vezes com a cumplicidade de algumas autoridades que os mandam de volta. Há países na Europa, os quais não quero mencionar, por causa dos problemas diplomáticos, mas que têm pequenas cidades ou vilas que estão quase vazias. Povoações com apenas 20 velhinhos que ficam lá, campos por cultivar… estes países que estão a passar por um inverno demográfico, países por exemplo com idade média de 46 anos, também não recebem imigrantes. Então, eles vão envelhecendo."

Não achas que isso é egoísmo?

"Isso é exploração e por trás disso há a mentalidade de exploração dos outros. ‘Eu uso-te. Não te recebo como irmão. Uso-te’. Essa é uma mentalidade exploradora. Nela subjaz o espectro da escravatura. O imigrante é considerado escravo. O colonialismo está sempre por detrás de uma política imatura de imigração. É uma política de não integração. Não há tolerância. Mas enquanto os países não chegarem à integração não se resolve bem o problema da imigração."

O documentário, com a duração de 1h22, foi realizado pelos guionistas espanhóis Jordi Évole y Màrius Sánchez. E foi, segundo eles, “uma oportunidade única de juntar dois mundos que normalmente não se tocam, de fazer dialogar uma das pessoas mais influentes do mundo com um grupo de jovens cujas vidas por vezes chocam frontalmente com os postulados da Igreja”.

Foi “um ato de grande generosidade, tanto da parte do Papa Francisco, como da parte dos dez jovens”, acrescentaram.