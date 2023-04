"Estamos a viver momentos muito duros e difíceis, mas vejo imensa luz na Igreja"

O padre Miguel Almeida, provincial da Companhia de Jesus, considera que o Cristianismo está “meio moribundo” na Europa, tal como a política e a sociedade também estão.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o sacerdote jesuíta afirma que é preciso revigorar a vida no continente europeu.

Sublinha o papel social e espiritual da Igreja em todo o mundo, defende que mais mulheres ocupem lugares de decisão e afirma que a instituição tem tanto de conservadora como de progressista, uma tensão que “há de manter-se sempre”.

A Igreja em Portugal está a passar por uma das mais difíceis e duras crises das últimas décadas. O que é preciso mudar rapidamente?

É uma grande crise, mas acho que é uma crise própria de uma conversão e de um crescimento. Esta crise é provocada, seja pela quantidade de abusos que se percebeu que há na Igreja em Portugal, seja pela dificuldade que se está a sentir no modo como lidar com as vítimas, com os abusadores. Todo este tema traz para cima da mesa uma Igreja que para muitos parecia que não existia. Vem ao de cima a grande fragilidade da Igreja, a grande fragilidade de todos nós e a fragilidade também no modo como lidamos com estas situações.

De facto, há uma série de coisas que têm de mudar. Tem de mudar a comunicação da Igreja. A Igreja ainda se está a adaptar a um mundo em que estava habituada a ter uma palavra, talvez a única ou última palavra credível e hoje não é assim. Há aqui duas ou três coisas que a Igreja pode aprender com esta crise.

Quais são essas coisas?

Uma diria que é aceitar, acolher, agradecer viver num mundo plural, em que a Igreja não é detentora da última palavra, mas que tem de aprender a dialogar com outras vozes. E a Igreja hoje tem uma voz que continua a propor valores e sentido de vida para muita gente. Mas, de facto, há muita gente hoje que não se revê nos princípios da Igreja, nos valores da Igreja e, portanto, há uma sociedade plural, secular, com quem podemos aprender e oferecer muito e aprender a dialogar verdadeiramente com esta sociedade, não de cima para baixo, não do centro para a periferia, mas, como diz o Papa, começar a trazer as vozes das periferias. Sabermos situar-nos no mundo atual como ele é e não como porventura desejaríamos que fosse.

A Igreja não estava habituada a ser escrutinada. O que o Papa está agora a tentar fazer com o Sínodo é uma autêntica reforma profunda do modo de ser Igreja. Desde o Concílio Vaticano II, é talvez a reforma mais profunda que possa ter havido na Igreja. O Papa estará certamente preocupado com os resultados que este sínodo possa ter, mas acho que muito mais do que os resultados é uma questão de levantar processos em que todas as pessoas tenham voz e, portanto, que toda a gente tenha acesso e participação, que possa chegar ao centro decisório da Igreja. Portanto, a sinodalidade é, de facto, uma revolução no sentido de começar a escutar verdadeiramente as pessoas e trazer, das bases para o centro, o modo de proceder da Igreja.