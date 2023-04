Abusos na Igreja. "É fundamental ouvir de novo as comunidades"

A crise aberta pela dos questão abusos sexuais "é parte de um caminho sinodal da Igreja", afirma o coordenador da Comissão Sinodal da Diocese do Porto, o padre Joaquim Santos.

Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, Joaquim Santos diz ser "fundamental ouvir de novo as comunidades”.



O sacerdote assume que este é um tema sobre o qual lhe custar falar e que lhe provoca “desconforto”, mas, apesar disso, defende que é necessário “vencer isso” para que “todas as comunidades encontrem caminhos, manuais de procedimento”.

"É bom que nos encontremos juntos como Igreja, para funcionarmos todos a uma só voz”, defende Joaquim Santos, admitindo que a questão “possa criar uma má imagem, uma imagem difícil”, mas diz ter a “esperança, de que, com algum prazo de trabalho, possamos vencer isso e sair deste momento difícil”.

O padre Joaquim Santos afirma que “aquilo a que o Sínodo se propõe pede tempo” e que “dar tempo ao diálogo é fundamental” pelo que “o alargar de prazo” para debater o Sínodo “é essencial”. Neste sentido, adverte para a possibilidade de se “fazer um documento final muito eficaz” e perder-se “o essencial que é esta interação de todos”.

O responsável desvaloriza as alegadas divisões entre progressistas e conservadores, ou entre esquerda e direita, porque “a Igreja faz-se com este caminho multifacetado”. “A Igreja será sempre esta sinfonia de vozes multifacetadas mais harmoniosa ou menos”, afirma.

Sobre a ordenação presbiteral de homens casados, o coordenador da Comissão Sinodal da Diocese do Porto lembra que as consultas no âmbito do Sínodo "surgiram sempre com alguma controvérsia”, o que mostra que “há caminho a fazer” e é necessário “discutir mais o assunto, conversar muito mais, informar-nos mais”.

Citando o Papa Francisco: “O caminho sinodal está radicado na tradição da Igreja e, ao mesmo tempo, aberto para a novidade". Diz o Papa: "A tradição é fonte de inspiração para procurar estradas novas, evitando as contrapostas tentações do imobilismo e da experimentação improvisada”. Da sua experiência - quer paroquial, quer de preparação sinodal - a Igreja tem feito esse esforço de procura de novas estradas, ou os velhos problemas estão a condicionar essa busca?

Ou as duas coisas, provavelmente. Procuramos sempre encontrar novos caminhos. Se calhar muitas vezes fazemo-lo muito prisioneiros do passado. E prisioneiros também pode significar respeitadores daquilo que é o patrimônio que recebemos. Nisto o exemplo é sempre tirado do Evangelho de São Mateus, do pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e coisas velhas. Não vivemos só voltados para o que já foi. Também não vivemos à espera da próxima moda, não é? Mas vivemos abertos à novidade que o espírito nos vai trazendo, na escuta e no conhecimento, no respeito por aquilo que recebemos. E eu creio que essa é sempre a atitude da Igreja.

Esta mensagem do Papa tem uma imagem que talvez nos ajude a perceber um bocadinho a ideia que é a imagem da subida do Monte Thabor. E o Papa reconhece que este caminho requer esforço, requer sacrifício durante a caminhada sinodal. Tem notado esse esforço também?

A imagem do caminho é muito rica. Ele fala de esforço, sacrifício, concentração, e isso quem já caminhou na montanha sabe bem o que isto significa. A Igreja como um todo tem feito esse esforço. Depois no concreto de cada comunidade há uma grande variação de passo, de esforço não. Isto é como numa caminhada com um grande grupo. Se caminhamos sozinhos, vamos ao nosso passo. Quando vamos com um grande grupo, vamos ao passo de todos, daqueles que vão na frente andam à procura de caminhos novos e às vezes perdem-se. Vamos ao passo dos que querem voltar para trás.

E não há um risco de aqueles que vão à frente depois terem que esperar demasiado?

Mas também há o risco, e eu estou a pensar nalgumas caminhadas de montanha, e há o risco de meterem por caminhos completamente insensatos, porque vão na loucura, na sofreguidão de caminhar. O conjunto é que nos define o caminho, a comunhão de todos, e esta conjugação dos que vão mais lentos com aqueles que têm um passo mais rápido.

É aqui que encontramos o caminho sinodal, o caminho de todos, o caminho juntos. Não faria sentido obrigarmos toda a gente ir ao passo dos da frente porque iriamos ter pesos mortos. Mas também não faria sentido obrigarmos todos a ir ao passo do último, se calhar não é. Estou a falar da imagem da caminhada da montanha, mas facilmente transpomos isso para a vida da Igreja.

Mas é preciso encontrar o ritmo, certo?

Da minha experiência, é preciso haver quem faça aquele trabalho do discernimento. O trabalho de discernir o caminho a fazer e o caminho que pode ser feito por todos. Mesmo que seja preciso esperar um bocadinho e que seja preciso de vez em quando moderar alguns ímpetos que podem levar a becos sem saída também não é. Há de haver aqui um trabalho de discernimento e esse é o trabalho do Sínodo. É este discernir juntos o caminho que é possível para todos.

Falando desse discernimento, o Papa decidiu prolongar o debate até 2024. Devemos entender esta decisão pela necessidade de haver mais debate ou pela importância de se trabalhar na procura de um maior consenso?

Eu creio que desde o início do processo sinodal para este Sínodo de 2023 e agora 2024; desde o início começamos a perceber que aquilo que se propunha pede tempo. Aquilo que o Sínodo se propõe pede tempo. Desde logo nas comunidades e foi necessário alargar os primeiros prazos de resposta. E eu creio que temos todos vindo a perceber que o diálogo é fundamental. O dar tempo ao diálogo é fundamental. Por exemplo, na fase continental, fazer voltar as perguntas às dioceses, e nós, aqui no Porto, fizemos voltar às comunidades locais, ainda que com poucas respostas, mas com uma participação interessante. Todo este processo requer tempo, mas o Sínodo é isto mesmo.

Sem isto perdemos o Sínodo. Podemos fazer um documento final muito eficaz, mas perdemos o essencial que é esta interação de todos. O alargar do prazo é um bocado isso.

Essa interação tem riscos, vou dizer assim, e assumindo a palavra e que tem a ver com aquilo que tem sido muito propalado em termos de uma certa divisão na Igreja. Se sente aquilo que popularmente é dito como uma divisão entre progressistas e conservadores?

Eu creio que a Igreja se faz com este caminho multifacetado. Perder alguma das nossas tendências, vamos dizer assim, sempre nos empobrece. E todos temos que aprender uns com os outros. O problema surge quando nos extremamos. Quando a ideia de progresso se transforma em progressismo, significa que estamos sempre à frente, ou seja, no novo, e nada do que está para trás vale. E isto é mentira.

Do mesmo modo, o tradicionalismo. Se se volta simplesmente sobre o passado, sem qualquer abertura aquilo que surge também é um erro. Esses extremos estão um bocadinho fora da comunhão ou pelo menos na margem. Agora a Igreja será sempre esta sinfonia de vozes multifacetadas mais harmoniosa ou menos, mas é isto que nós somos como Igreja.