Abusos na Igreja. Diocese do Porto afasta três padres

Veja também:

A Diocese do Porto afastou preventivamente três padres por alegados abusos sexuais. O anúncio surge num comunicado enviado esta quinta-feira à Renascença.

De acordo com o bispo do Porto, D. Manuel Linda, a decisão resulta de uma investigação interna realizada na sequência da entrega pela Comissão Independente de uma lista com 12 nomes, sete dos quais ainda vivos.

Num primeiro momento, D. Manuel Linda não afastou nenhum sacerdote, mas deixou a garantia de que "se, entretanto, aparecerem indícios fiáveis" não hesitaria em "suspender preventivamente o clérigo em causa".

Agora, num texto com três linhas, a Diocese revela o afastamento de três padres.

Com esta decisão anunciada pelo bispo do Porto, aumenta para nove o número de sacerdotes afastados preventivamente pelas Dioceses em Portugal, na sequência do relatório da Comissão Independente.

No relatório final, apresentado a 13 de fevereiro, a Comissão Independente anunciou que validou um total 512 testemunhos de abuso sexual na Igreja Católica nas últimas décadas.

O pedopsiquiatra Pedro Strecht, coordenador desta comissão, revelou que os testemunhos "permitem chegar a uma rede de vítimas muito mais extensa, calculada num número mínimo de 4.815 vítimas".