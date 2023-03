"Não há dúvidas" que padres suspeitos de abusos serão afastados. Incluindo nas dioceses de Lisboa e Porto

Veja também:

O bispo auxiliar de Lisboa admite, em entrevista ao Hora da Verdade da Renascença e do Público, indemnizações às vítimas de abusos sexuais em casos, por exemplo de padres sem meios de o fazer.



"Não tenho dúvida nenhuma que a diocese imediatamente concretiza o pagamento de indemnização à vítima sem pestanejar, sem dúvida e sem hesitação", garante D. Américo Aguiar, que considera ainda que, no caso de haver bispos que tenham encoberto casos de abusos, "têm que ter consequências"



Questionado sobre se a Igreja Católica em Portugal é conservadora ou progressista, D. Américo Aguiar responde que "depende, às vezes, do assunto", assumindo-se como "o homem que está sempre no meio da ponte". Nesta entrevista à Renascença e ao jornal Público, o bispo auxiliar de Lisboa assume que nas 21 dioceses do país há "sensibilidades diferentes", mas que "no fim", em relação aos abusos, os bispos estarão "todos certíssimos na resposta que é devida a cada"

A Diocese de Lisboa não afasta, para já, cinco padres que estão no ativo, que foram sinalizados pela Comissão Independente, pedindo mais dados. Por que é que não é já tomada uma medida preventiva para os afastar?

A Diocese de Lisboa, tal como as outras dioceses portuguesas, recebeu no passado dia 3 de março a famosa lista, infelizmente, daquilo que seriam os nomes das pessoas que apareceram referidas em testemunhos, em denúncias à comissão independente. A lista de Lisboa tem 24 nomes. Oito são sacerdotes já falecidos. Quatro nomes são pessoas que não conseguimos identificar. Não encontrámos no rol daquilo que possam ter sido sacerdotes e não encontrámos referências de que possam ser leigos. Depois temos alguns sacerdotes que já estão, por idade ou por doença, fora do exercício. E depois temos então os cinco, seis sacerdotes que são referidos nessa lista e que podem ser sujeitos à tal proibição do exercício público do ministério. É a chamada suspensão, embora na terminologia formal não se deva utilizar a palavra suspensão.

O senhor Patriarca entregou à comissão diocesana, na passada quinta-feira - dia em que eu deixei, aliás, de ser membro da comissão diocesana, porque uma das decisões da Conferência Episcopal foi a de que os eclesiásticos não fizessem parte das comissões -, a lista que também solicitou de imediato à Comissão Independente dados que pudessem dizer alguma coisa sobre estes sacerdotes. Depois de mais de um ano em que demos voz ao silêncio, agora é a fase da ação, da verdade e da justiça e nós temos que fazer tudo “by the book”. Nos próximos dias, terminará este trabalho e recomendará ao senhor Patriarca aquilo que serão os próximos passos a dar. E nos passos a dar está o afastamento do exercício público do ministério, como é óbvio.

As dioceses funcionam a diferentes velocidades?

São diferentes realidades. Não vou comentar nenhum bispo ou nenhuma diocese. O mínimo que se deve fazer para não tomar decisões erradas, e no respeito pelas vítimas, é demorar mais um dia, mais uma semana, mais 15 dias. Quando ouço o Presidente da República e o presidente da Comissão Episcopal Portuguesa, compreendo os dois e não estou aqui a gaguejar sequer. Entendo que quem está fora deseje que as coisas sejam feitas o mais rapidamente possível. A partir do momento que a comissão diocesana esteja munida das informações mínimas necessárias, as decisões serão tomadas imediatamente.

Algum dos 24 nomes coincide com casos que estavam nos arquivos?

Alguns, sim. Alguns são casos conhecidos.