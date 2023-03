Francisco: Um novo estilo de ser Papa

Uma “Igreja em saída”

“Eu pergunto: quantas vezes, na Igreja, Jesus bate à porta do lado de dentro para que O deixemos sair, a anunciar o reino? Por vezes, apropriamo-nos de Jesus só para nós e esquecemo-nos que uma Igreja que não está em saída, que não sai, mantém Jesus preso”, disse o Papa na entrevista exclusiva que concedeu à Renascença, em setembro de 2015. “Se uma igreja vive fechada em si mesma, adoece e ficamos com uma igreja raquítica e sem criatividade. Ora, entre uma igreja doente e uma igreja acidentada por ter saído para a rua, prefiro uma acidentada”, acrescentou.

Francisco quer uma "Igreja em saída”, ao encontro de todos, sem excepção, com especial preferência pelos pobres, descartados e indefesos. Exemplo disso, foi a decisão de celebrar a missa do lava-pés da primeira 5ª feira santa, poucos dias depois de ser eleito, numa prisão juvenil, bem como a sua primeira visita fora de Roma a Lampedusa, para chamar a atenção do mundo para a tragédia dos refugiados migrantes.

Entre as 40 viagens que já realizou, incluindo a Fátima no centenário das aparições, são poucos os países da Europa visitados durante estes dez anos. Francisco prefere países de minoria católica e aposta no diálogo, fora e dentro cristianismo, como aconteceu na Terra Santa, ao rezar no muro das lamentações e também junto ao muro que separa Israel da Palestina.

Foi também em espirito de paz que visitou e rezou em Auschwitz e foi com o mesmo espírito que visitou o Cairo onde consolidou uma relação de amizade com o grande Imã de Al-Azhar que tem produzido frutos significativos de diálogo. Uma das etapas importantes deste percurso aconteceu em Abu Dhabi, com a assinatura conjunta do Documento sobre a fraternidade humana e convivência social e, mais tarde, com a visita ao Bahrein. É neste âmbito de diálogo que também se insere a visita de Francisco ao Iraque e o histórico encontro com o líder xiita Al Sistani. A encíclica Fratelli tutti (2020) é um reflexo deste incontornável caminho de diálogo e amizade social, aos quais são chamados todos os cristãos.