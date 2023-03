Do "fim do mundo" até Roma. 10 números para 10 anos de pontificado

Desde que tomou posse como Papa, há 10 anos, Francisco já entrou para história, quanto mais não seja pela popularidade.

Diferente do seu antecessor no estilo, Francisco caiu nas boas graças do mundo, até entre os não crentes, e há números e curiosidades que ajudam porquê.

1

Francisco é o primeiro Papa das Américas e o primeiro jesuíta.

8

É o oitavo Papa mais velho no momento da eleição. Em março de 2013, tinha 76 anos.

40

Em 10 anos, Francisco já realizou 40 viagens apostólicas e passou por 60 países de quase todos os continentes: 32% na Europa, 31% em África, 20% na América e 17% na Ásia. Em 10 anos de pontificado, o Papa só não esteve na Oceânia.

100

Francisco atravessou a pandemia da Covid-19, sendo o primeiro Papa em 100 anos num contexto de crise sanitária global. O último foi Bento XV, que foi governou a Igreja Católica durante a I Guerra Mundial e, logo a seguir, durante a pandemia da Gripe espanhola, uma das pandemias mais mortíferas da história da Humanidade que, entre 1918 e 1920, terá matado até 100 milhões de pessoas em todo o mundo.

200

Em setembro passado, Francisco ajudou a intermediar uma troca de prisioneiros que resultou na libertação de mais de 200 ucranianos detidos na Rússia.