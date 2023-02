​Abusos na Igreja. Vítima mais jovem tem hoje seis anos

VEJA TAMBÉM:

Uma menina nascida em 2016, atualmente com seis ou sete anos de idade, é a testemunha mais nova na lista de testemunhos validados que consta do relatório final da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica. A idade em que aconteceu o alegado abuso não foi divulgada.

O documento, consultado pela Renascença, enumera os testemunhos validados pelo género e ano de nascimento das vítimas.

Há também o caso de um rapaz atualmente com 10 anos, outra menina de 12, um adolescente de 14 e uma de 15. No total foram validadas 27 denúncias de pessoas nascidas após 2000, 16 relativas a rapazes. O mais velho tem 23 anos.

A vítima com mais idade, a denunciar o caso à Comissão Independente, tem agora 90 anos, é homem e nasceu em 1933. Das vítimas nascidas na década de 1930, há um total de sete testemunhos (seis homens e uma mulher, que nasceu em 1938), e das nascidas na década de 1940, aparecem 31 casos, 15 de mulheres. As três mais velhas, que nasceram em 1941, terão agora 82 anos.

Os testemunhos recolhidos datam de abusos decorridos de 1950 até aos dias de hoje. A Comissão identificou um pico de ocorrências entre 1960 e 1990. Apesar disso, um quarto dos casos denunciados, 112, ocorreu desde 1991, refere o relatório apresentado na segunda-feira.



De acordo com a análise realizada e divulgada no relatório, existe uma diferença de 40 anos entre a média de idades à data da agressão e a data da denúncia ou revelação. Enquanto a média de idades atual das vítimas é de 52 anos, a idade média aquando do primeiro abuso era de 11,2 anos para ambos os géneros. Em 21 casos (3,9% do total), refere o relatório, foi "indicada a idade atual, com o claro significado de que os abusos ainda estão a acontecer no presente".

As denúncias no feminino são regulares ao longo do relatório. Há ainda 104 testemunhos de vítimas nascidas na década de 50, sendo que 45 são de mulheres. Das pessoas nascidas nos anos 60, houve 111 denuncias, das quais 53 são de mulheres.



Mais denúncias de vítimas nascidas nos anos 70

As vítimas nascidas na década de 70 estão entre as que reportaram mais casos à Comissão: são 122 denúncias, das quais 57 são de mulheres. Por sua vez, entre vítimas nascidas na década de 80, há menos testemunhos, ainda assim são 50 - 15 de raparigas. De nascidos nos anos 90, há 30 casos, incluindo nove mulheres.

A lista de 511 testemunhos – menos um do que revelou a Comissão Independente - inclui ainda 21 casos sem data de nascimento referida, e dois casos em que o género indicado não é feminino nem masculino, mas “outro”.



A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica recebeu 512 testemunhos validados - através desses, é possível calcular que o número de vítimas seja, no mínimo, de 4.815 - desde que iniciou funções em janeiro de 2022. Um total de 25 casos foram enviados para o Ministério Público.

Perante as conclusões do relatório, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa propôs a mudança de lei no que respeita aos prazos de prescrição nos crimes de abuso sexual, bem como a criação de um "Provedor da Criança", para atuar especificamente na área da criança e da família.