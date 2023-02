Abusos na Igreja. Quase metade dos agressores tem menos de 50 anos

VEJA TAMBÉM:

Uma das análises feita pela Comissão Independente no relatório divulgado esta semana relaciona o escalão etário dos abusadores com a idade e género das vítimas. Os resultados mostram que, no seio da Igreja em Portugal, “a quase totalidade das pessoas abusadoras são do género masculino (96,9%)”, e que 77% são padres.

De acordo com os testemunhos das vítimas, 48,3% dos agressores de crianças “teriam entre 31 e 50 anos à data dos factos”, mas “o grupo mais importante” estaria na faixa dos 31 aos 40 anos (26,2%). Em 11,5% dos casos teriam entre 21 e 30 anos, e em 3,5% menos de 20, o que leva os autores do estudo a concluir estarmos em presença “de uma população adulta, em idade profissional ativa, distanciando-se, em muitos anos, da idade das crianças de que abusaram”.

15% dos casos reportados à Comissão referiram-se a agressores entre os 51 e os 60, e 6,1% a quem tinha entre 61 e 70 anos de idade. Em 13,2% dos testemunhos não foi possível determinar o escalão etário do abusador.

Nos casos em que as vítimas são do género feminino é ligeiramente maior a prevalência de abusadores com idades entre os 61 e os 70 anos, ou acima disso (12% quando são meninas, face a 5,8% quando são rapazes).

Nas situações em que as vitimas estão em plena adolescência (entre os 14 e ois 17 anos), há uma preponderªancia de agressores até aos 40 anos.