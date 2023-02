​Abusos na Igreja: 44 vítimas com menos de seis anos, a mais nova teria dois anos

Decréscimo de abusos no século XXI deve ser visto com “prudência”

A Comissão Independente alerta que o decréscimo de denúncias da última década do milénio e das primeiras do século XXI deve ser “lida com prudência”.

O longo tempo de denúncia destes casos, a idade atual destas vítimas e a quantidade de informação sobre casos semelhantes tornam estas duas décadas diferentes das anteriores no campo dos abusos sexuais de menores.

Foi em 2002 que Portugal ficou a conhecer o caso Casa Pia, em que se desmantelou uma rede de pedofilia que envolvia figuras proeminentes da sociedade, como Carlos Cruz ou Jorge Ritto.

Também no mesmo ano, o jornal “Boston Globe” trouxe a público os abusos sexuais perpetrados e encobertos por membros do clero no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Desde então, existe uma consciência pública sobre o abuso sexual de menores em situação de menores em situação de dependência e por figuras de autoridade e que são próximas das vítimas sem precedentes até ao momento.

No relatório, a Comissão Independente refere a importância da entrada de Portugal na União Europeia e a implementação de leis que protegem o bem-estar e os direitos das crianças.