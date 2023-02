Abusos na Igreja. Seis gráficos para entender o relatório da Comissão Independente

Ao analisar as respostas do questionário, a comissão entende que a amostra é enviesada, porque exige um à-vontade com meios digitais que pode não ser transversal a todas as potenciais vítimas.

Ainda assim, a comissão conseguiu traçar padrões entre os locais onde decorreram os abusos, o perfil do agressor, a violência do ato e as características da vítima.

O mais frequente associa locais mais isolados e privados, como confessionários ou casas paroquiais a abusos mais violentos e de maior duração, que envolvam maior contacto físico ou penetração.

A este género de abusos, estão normalmente relacionados agressores mais jovens (com menos de 20 anos) e vítimas do sexo masculino. Por outro lado, agressores mais velhos tendem a atuar em cenários mais quotidianos como colégios ou acampamentos, através de ações mais fugazes, como toques ou discursos sugestivos.