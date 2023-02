Abusos na Igreja. "Estamos a ganhar consciência de que é preciso mais acompanhamento ao clero"

O reitor do Seminário dos Olivais, em Lisboa, padre José Miguel Barata Pereira, espera que o relatório final da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica, que será conhecido na segunda-feira, dia 13, “possa trazer passos de continuidade”.



O sacerdote explica, em entrevista à Renascença, que a formação de novos sacerdotes inclui, há vários anos, um acompanhamento psicológico. Durante esse período, procura perceber-se, por exemplo, se os futuros padres “sabem lidar com a autoridade” e se têm traços narcísicos ou sentimentos de impunidade que poderão estar na origem de futuros abusos de poder.

Desde a cimeira sobre abusos, convocada pelo Papa Francisco em 2019, o que tem mudado nos seminários?

Relativamente a 2019 não sei dizer, porque havia um processo que vinha de trás. Aqui em Lisboa, por exemplo, desde há 20 anos que temos acompanhamento regular, apoio de psicologia e psicoterapia para os seminaristas desenvolverem uma inteligência emocional na compreensão dos seus sentimentos, afetos, história pessoal e relacional no seio da família, etc... o que faz com que todas estas questões vão aparecendo, seja ao nível do acompanhamento terapêutico, da direção espiritual, do diálogo com os outros formadores.

Depois há também as questões da formação na área da antropologia, da antropologia do amor, da antropologia da vocação e os ritmos do que é o amadurecimento psicoafetivo para os compromissos, sejam conjugais ou celibatários.

Portanto, há todo este trabalho que neste milénio ganhou uma atenção muito maior, acompanhando todo o ambiente cultural, que foi ganhando também maior consciência para algumas questões socialmente existentes, mas que são graves e têm de ser erradicadas, como a questão dos abusos.

Como é que vão acompanhando individualmente os 57 seminaristas que aqui vivem?

Um ou outro formador tem frequentado ações de formação neste campo da antropologia e dos afetos, e da compreensão da personalidade humana com questões de teologia e psicologia.

Nós também, nomeadamente eu, no contacto com a psicóloga que apoia e acompanha o seminário, no respeito por aquilo que é a deontologia profissional em relação ao segredo de cada um, mas muitas vezes sou "brifado" pela psicóloga sobre como é que se há de reparar determinados aspetos de traços de personalidade, não apenas na área afetiva ou dos possíveis abusos, mas nos traços de personalidade: narcisismo, psicopatia, transtorno obsessivo compulsivo, ou traços de personalidade que possam estar associados a algum desequilíbrio do ponto de vista emocional.

Por exemplo, saber lidar com a autoridade, a autoestima, as dependências ou a universalização das relações, tudo isso podem ser indícios de que uma pessoa depois exerce sobre o outro ascendente, sabe ou não sabe lidar com a autoridade, com o domínio ou com a impunidade. E todas estas questões nós vamos aprendendo no acompanhamento diário e personalizado.