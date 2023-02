Terreno, assessoria e transportes. As despesas da JMJ além do altar-palco

Despesas com terreno são mais de metade do dinheiro já gasto

Os primeiros contratos a ser celebrados no âmbito da JMJ estão relacionados com o espaço em que o evento vai decorrer. Estas despesas cobrem análises geográficas e geotécnicas, levantamentos topográficos, avaliações ambientais, a construção do aterro sanitário, entre outros. As câmaras municipais de Loures e de Lisboa partilham, até à data, uma despesa de mais de oito milhões de euros, desde agosto de 2021.

A Câmara de Lisboa adjudicou, por ajuste direto, a construção do altar-palco por 4,24 milhões de euros, a que se soma mais 1,06 milhões para as fundações, o que eleva para mais de cinco milhões a despesa. O valor espoletou a discussão sobre o custo total do evento. E este é o segundo maior valor da despesa gasta. A difícil adequação do palco para eventos futuros e a reutilização do palco trazem preocupações sobre despesas acrescidas.

Admitindo que este é um número que "magoa", D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ, anunciou para esta semana uma reunião entre todos os envolvidos na organização da Jornada, com a promessa de rever o projeto ponto por ponto.

“Nós temos que ver o que é que tem que ser mesmo feito face a uma estrutura que tem a altura de três andares. Na próxima semana vamos ter uma reunião com os vários intervenientes de maneira a ver o que se pode eliminar", afirmou D. Américo Aguiar.

Nove dos 21 contratos de Lisboa são para comunicação

As despesas da Câmara de Lisboa para a JMJ com assessoria, comunicação e design totalizam, até à data, 338.024,11 €, divididos por oito contratos, sete dos quais foram celebrados em ajuste direto. A Câmara de Loures celebrou um único contrato nesta área, com o valor de 72.000 € (distribuídos por quase quatro anos). Desde 2021, o município de Lisboa integrou seis assessores para prestar apoio exclusivo à JMJ, em diferentes valências. Um dos assessores contratados acabou por abanonar funções no verão de 2021.

João Maia Abreu, que exerceu funções na TVI durante 17 anos, foi contratado pela CML em dezembro de 2022, para coordenar as atividades de comunicação e de relação com os media, no contexto da Jornada. O valor total do contrato (37,525.00 €) para os nove meses seguintes, traduz-se num salário de 4.169,9€.

Outro dos contratos celebrados foi com Tiago Abreu, antigo assessor da vereação do CDS-PP na Câmara Municipal de Lisboa, em dezembro de 2022 assumiu funções como membro da Unidade de Missão do Município de Lisboa para a JMJ. Durante os nove meses de contrato, Tiago Abreu vai receber um salário de 2.750€ por mês, num total de 24.750,00 €.

Nesta área, o contrato de maior valor foi feito entre o município de Lisboa e Francisco Guimarães. O assessor foi contratado em agosto de 2021 para integrar o gabinete da vereadora Laurinda Alves e prestar serviços de assessoria relacionados com a área da Juventude e, em particular, da JMJ. O valor do contrato inicial era de 91.686,04 € por 730 dias (2 anos), o que equivale, aproximadamente a 3.820€ por mês.

O assessor e treinador desportivo abandonou a função em julho de 2022, poupando 60.000€ ao valor inicialmente contratualizado. Desde então, a responsabilidade da organização da JMJ dentro da CML passou para o vice-presidente do executivo, Filipe Anacoreta Correia, mas nos últimos dias o presidente da Câmara, Carlos Moedas, anunciou que liderará todas as negociações.

O Governo não celebrou, à data, contratos de assessoria e comunicação para a JMJ.

Orçamento do Governo não incluía transportes, mas o primeiro e único contrato feito é para mobilidade

Em outubro, o Governo reforçou o orçamento para a JMJ em 20 milhões, aumentando o total para os 36,5 milhões, sem IVA. Esta despesa, disse a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, não incluía custos com saúde, mobilidade e segurança. Mas, a 26 de dezembro, foi adjudicado um contrato de cerca de 90.000€ entre a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e a VTM, para a elaboração de um plano de mobilidade e de transportes.

No último sábado, 28 de janeiro, o gabinete da ministra reviu em baixa o orçamento do Governo, para 30 milhões de euros.